Hedef Serakib

Türkiye’nin Esed rejimine tanıdığı sürenin dolmasına 8 gün kala İdlib hareketlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler M4 ve M5 karayolunun kesiştiği Serakib ilçesini almak ve Türk gözlem noktalarının güvenliğini sağlamak için büyük bir operasyon başlattı. Önceki gece başlayan harekâtta ilk olarak Halep’in kuzeybatısındaki Nubl-Zehra’daki rejim ve İran milislerinin bulunduğu mevziler yoğun top atışlarıyla imha edildi. Muhalifler Esed’in doğduğu Kırdaha köyüne 20 kilometre uzaklıktaki Ceble’de bulunan mevzilerini de hedef aldı. İdlib’e açılan kapı niteliğindeki Neyrab’a yönelik büyük operasyonun düğmesine ise dün sabah basıldı. Stratejik Serakib ilçesinin hemen dibindeki bölge obüs, top ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemleriyle ateş altına alındı. Neyrab-Serakib hattında bulunan Maardebse’deki rejim topçuları susturuldu. Sadece Maardebse’de 6 top imha edildi. Rejime havada da nefes aldırılmadı. TSK ve muhaliflerin hareketlerini izleyen insansız hava araçları da düşürüldü. Biri Neyrab ile Sırman arasında, diğeri de Keferrum kasabasında olmak üzere rejim güçlerinin kontrolündeki 2 adet Rus insansız hava aracı düşürüldü.

Bölge haritası

İLK HEDEF NEYRAB OLDU

Saatler süren top atışlarının ardından kara birlikleri devreye girdi. Muhalif grupların kurduğu Suriye Milli Ordusu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi komutanları öğle saatlerinde “İşgal altındaki alanları kurtarmak amacıyla İdlib kırsalında askeri bir operasyon başlatıldı” diyerek harekâtı ilan etti. Rejim ve İranlı milislerin Serakib yolunu kesmek amacıyla büyük yığınak yaptığı Neyrab’ı temizlemek üzere çok sayıda tank ve komando sevk edildi. TSK’nın tank ve top atışlarının ardından muhalifler Serakib ilçesinin kuzeybatısındaki kasabaya girdi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı kasabada en az 50 rejim askeri öldürüldü, 5 tank ve 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi.

RUSLAR ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Rejim unsurları operasyonun başladığı ilk saatlerle büyük panik yaşadı. Rejim unsurlarının telsiz görüşmelerinde “Komutan ağaçların arasına kaçtı. Şimdi biz ne yapacağız” dedikleri duyuldu. Bir bölümü muhaliflerin kontrolüne geçen kasabada akşam saatlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Ayrıca Neyrab’ın doğusundaki el Salihiye’de de rejime karşı yeni bir cephe açıldı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun ilerleyişini engellemek için Ruslar, Neyrab cephe hatlarını savaş uçaklarıyla yoğun biçimde bombaladı. Türk ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı devam ettiği sırada Neyrab ve Serakib’deki Rus askerlerinin bölgeyi terk ederek daha güneye indikleri öğrenildi.

REKLAM

YOLLARIN BİRLEŞME NOKTASI

3 Şubat’ta rejim güçlerinin eline geçen Neyrab kasabası stratejik bir konumda. Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği Serakib’in alınabilmesi için Neyrab’ın temizlenmesi gerekiyor. Rejim 3 Şubat’tan bu yana kasabaya güç kaydırıyor. Rejim unsurlarının temizlenmesinin ardından TSK’nın alan kontrolünü sağlamak için kasabaya gireceği belirtiliyor. Dünkü Neyrab operasyonları süresince İdlib genelinde çok sayıda Bayraktar SİHA’nın görevde olduğu öğrenildi. Aynı zamanda bir adet havadan erken ihbar kontrol (HİK) uçağı, cephedeki hava unsurlarının sevk ve idaresini Hatay semalarından yönetti.

2 şehit 5 yaralı

Şehit Mustafa Ertürk

Muhalifler rejim güçlerine ağır darbeler vururken TSK’nın Kumeynas bölgesindeki gözlem noktasına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 Mehmetçik şehit düştü, 5 asker de yaralandı. Şehit askerlerden birisinin Gaziantepli sözleşmeli Er Mustafa Ertürk olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı. TSK’nın Halep ve İdlib’e sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor. İdlib’in güneyinde tank ve zırhlı araçların da yer aldığı 2 yeni gözlem noktası daha kuruldu. Gözlem noktalarından birisi, yaklaşık 900 metre yüksekliği bulunan Tel el-Nebi Eyyub’a diğeri ise Cebel el-Erbain’in Radar bölgesine inşa edildi. Halep’in batısındaki Etarib’de ise Türk askerleri alan kontrolü için sahaya yayıldı. Öte yandan Hatay’daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.

GÜNDEM Bakan Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması: A, B, C, planları hazır



