Dünya İklim Zirvesinde zarar fonu kuruldu
ORTADOĞU

İklim Zirvesi’nde zarar fonu kuruldu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onayladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
İklim Zirvesi’nde zarar fonu kuruldu
​İklim Zirvesi’nde zarar fonu kuruldu.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onayladı. Gelişmekte olan ülkelerin uzun yıllardır talep ettiği fonun onaylanması kararı katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Pakistan İklim Bakanı Sherry Rehman, “30 yıllık bir çabamız nihayet bugün meyvesini verdi” ifadesini kullanırken “Pakistan’da olanlar artık sadece Pakistan’da kalmayacak” diye konuştu. Düşünce kuruluşu E3G’de iklim diplomasisi uzmanı Alex Scott, bunun yoksul ülkelerin birlik içinde kaldığında neler yapılabileceğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Fonun operasyonel detayları ise 2023’ün sonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapılması öngörülen konferansta belirlenecek.

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