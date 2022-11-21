​İklim Zirvesi’nde zarar fonu kuruldu.

Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişi öldü

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti. Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi. İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı. Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.