İngiliz uçakları soykırımın gözü

Yayınlanan yeni bir belgeselle İngiltere'nin Gazze'deki soykırıma ortaklığı tescillendi. Londra’ya bağlı uçakların, Güney Kıbrıs'ta Akrotiri üssünden kalkıp Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) casus uçuşları ve İsrail ile anlık görüntü/ konum paylaşımı yaptığına ilişkin belgeler açığa çıktı. Görevleri gizlenen ve sayıları açıklanandan 116 adet daha fazla olduğu tespit edilen casus uçuşlarının görüntüleri dünyada ilk kez paylaşıldı. Belgesel, ayrıca İngiliz istihbaratının rehinelerin kurtarılması dışındaki hedefler için kullanıldığını ve Güney Kıbrıs'taki üssün Gazze’deki “ölüm uçuşları” için kullanıldığını kanıtladı.





YÜZLERCE GÖZETLEME UÇUŞU

İngiliz medya kuruluşu Declassified UK tarafından hazırlanan yeni bir belgesel, İngiltere'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yürüttüğü askeri iş birliğine dair yeni detayları gün yüzüne çıkardı. YouTube'da yayımlanan "Britain's Gaza Spy Flight Scandal" (İngiltere'nin Gazze Casus Uçuş Skandalı) adlı belgeselde, Declassified muhabirleri Phil Miller ve Alex Morris'i Eylül ayında Güney Kıbrıs'a giderek Tel Aviv'e sadece 40 dakikalık uçuş mesafesindeki İngiliz hava üssünün yer aldığı Akrotiri’de çekimler yaptı. Bu üsten kalkan RAF uçakları, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye yönelik savaşı boyunca Gazze üzerinde yüzlerce gözetleme uçuşu gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu uçuşların yalnızca "rehineleri kurtarma" amaçlı olduğunu öne sürdü. Ancak uçuşlar büyük bir gizlilik altında tutuldu ve son iki yılda İngiltere'nin İsrail ile sürekli istihbarat paylaştığı ortaya çıktı.





116 GİZLİ UÇUŞLA ANLIK İSTİHBARAT

Belgesel birçok önemli önemli ifşaat içeriyor. RAF tarafından kiralanan bir Amerikan casus uçağının üsten kalkarak Gazze üzerinde uçtuğu ilk görüntüleri kamuoyuna sunuyor. Daha önce yüzlerce RAF uçuşunun ardından, İngiliz ordusunun bu yılın başlarında uçuşları gerçekleştirmek üzere Amerikalı taşeronları işe almaya başladığı ortaya çıkmıştı. Film, Amerikalı taşeronlar tarafından gerçekleştirilen ve daha önce bilinenden 116 adet daha fazla gözetleme görevi olduğunu tespit etti. Declassified, casus uçakların radar görüntüleme sistemleri aracılığıyla Gazze'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üretebildiğini ve bunları İsrail ile gerçek zamanlı olarak paylaşabildiğini söyleyen kaynaklara da belgeselde yer verdi.





KENDİ VATANDAŞINI ÖLDÜRTMÜŞ OLABİLİR

Diğer taraftan belgesel, 1 Nisan 2024'te Gazze'de bir İsrail saldırısında yardım kuruluşu konvoyunda bulunan eski bir kraliyet deniz piyadesi olan James Henderson'ın davasını inceliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Henderson ve diğer altı uluslararası yardım görevlisinin öldürüldüğü gün bir RAF uçağı tarafından çekilen Gazze görüntülerini elinde tutuyor. Ancak bakanlık, ulusal güvenlik muafiyetlerini öne sürerek kaydı yayımlamayı reddediyor.





GÜNEY KIBRISLILAR HOŞNUT DEĞİL

Belgeselde röportaj yapılan eski RAF teknisyeni Steve Masters, İngiltere'nin İsrail'e verdiği istihbaratın nasıl kullanıldığını kontrol edemeyeceğine dikkat çekti. Belgeselin diğer odak noktasını ise Güney Kıbrıs'ta RAF üssü ve İsrail'e yardım etmedeki rolü nedeniyle yaşanan hoşnutsuzluk oluşturuyor.



