Yapay zekâ festivalinde Gazze seçkisi

04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
“Türkiye Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivali”
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivali” başladı. Yapay zekâ ile sinema arasındaki iş birliğini görünür kılmayı amaçlayan festivalin açılış filmi olarak Alkan Avcıoğlu’nun "Post Truth” filmi gösterildi. Ulusal kategoride yarışan “En İyi Kurmaca Kısa AI Film Finalistleri” ve “En İyi Animasyon Kısa AI Film Finalistleri” film gösterimleri bugün yapılacak. Film gösterimleri, “Gazze Özel Seçkisi” ile sona erecek. Seçkide yapay zekâ ile yapılmış Filistin konulu 10 film, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



