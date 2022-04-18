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Dünya İngilizler yapay et tüketecek
AVRUPA

İngilizler yapay et tüketecek

Kaplan bifteği ve aslan hamburgeri gibi laboratuvarda yetiştirilen yapay etler Londra merkezli Primeval Foods'un bir gıda teknolojisi girişimi olarak yakında İngiltere'de satışa sunulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilizler yapay et tüketecek
​İngilizler yapay et tüketecek

Londra merkezli Primeval Foods, hayvan hücrelerinden yetiştirilen ve çevreye çok daha az zararlı olan yetiştirilmiş ürünlerini sergilemek için şehirdeki Michelin yıldızlı restoranlarda tadım seanslarına ev sahipliği yapmak istiyor.

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Primeval Foods, bilim adamlarının bu sürecin maliyetini hızlandırmak ve azaltmak için yeni yöntemler üzerinde çalışmasına rağmen hücresel tarım endüstrisinin önündeki en büyük engellerden birinin et üretme maliyeti olduğunu da kabul ediyor.

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Primeval Foods'un ürünleri yasal onayları geçerse şirket, Londra ve New York City'deki Michelin yıldızlı restoranlarda tadım seansları düzenlemeyi planlıyor. Ancak şirket bunun ne zaman olabileceğini açıklamadı.

3 boyutlu kebap üretildi
FOTOĞRAF 10
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İsrail merkezli Redefine Meat şirketi, gastronomide büyük bir teknolojik atılımda bulundu.
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Şirket, üç boyutlu yazıcılarda bitkisel bazlı dana ve kuzu eti üretmeyi başardıklarını açıkladı.
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Kırmızı etin tadı ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başaran şirket, söz konusu etlerin içinde soya, bezelye proteini, nohut, pancar, hindistancevizi yağı ve maya gibi malzemeler kullanıyor.
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İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıkarılan ürünlerin diğer Avrupa’da ülkelerine de pazarlanmasının planlandığı açıklandı.
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Üretilen bitkisel bazlı etlerin çoğunlukla sosis, kıyma, hamburger köftesi ve kebap şeklinde tüketildiği belirtilirken, ürünler şimdiden Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdi.
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Şirketin CEO’su Eshchar Ben-Shitrit, kapasitelerini arttırdıklarını ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 farklı ülkede daha fabrika kurmayı planladıklarını açıkladı.
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Ben-Shitrit ayrıca Bitkisel Bazlı Et üretiminin, iklim krizi için de çözüm yollarından biri olduğunu ifade etti.
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Şirket ürünlerin restoranların yanı sıra süpermarketlerde de satılmasını planlıyor.
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Ünlü İngiliz şef Marco Pierre White da bitkisel bazlı etleri restoranlarında satacağını açıkladı. İngiliz basınına konuşan ünlü şef, sağlanan başarıyı “Bu ürünü denediğimde adeta aklım başımdan gitti” sözleriyle ifade etti.
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White piyasada daha önce yer alan bitkisel bazlı et ürünlerinin çeşitlilik ve kalite açısından restoranlarında servis etmeye uygun olmadığını söyledi.<br><br>Paylaş <br> <br> <br> <br>
3 boyutlu kebap üretildi
Teknoloji ve gastronomiyi bir araya getiren İsrailli şirket, üç boyutlu yazıcılarda tamamen bitkisel dana ve kuzu eti ürettiklerini açıkladı. Tadı ve dokusu bakımından gerçek ete çok yakın üretilen 3D etler, çoğunlukla sosis, hamburger köftesi ve kebap şeklinde tüketiliyor.
  • Bir çalışma, yapay etin geleneksel olarak üretilen Avrupa etinden yaklaşık yüzde 7-45 daha az enerji kullanımı içerdiğini iddia etti.
  • Sera gazı emisyonlarının da yüzde 78-96 daha düşük olduğu, arazi kullanımının yüzde 99 ve su kullanımının yüzde 82-96 oranında azaldığı tespit edildi.
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