İran ve İsrail'in taşeronu PKK-YPG

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi ile PKK/YPG, İsrail ve İran oyun dışında kaldı. Bölgede hakimiyeti kaybeden İran, PKK/YPG üzerinden örtülü bir ittifaka girişti. Esed’in ülkeyi terk etmesiyle Suriye’deki bütün askeri varlığını çekmek zorunda kalan İran, Suriye’de yeniden varlık göstermek için PKK’ya sarıldı. Bölgede mezhep temelli bir çatışma yaratarak Suriye’ye yeniden dönme planı yapan İran, terör örgütü PKK/YPG ile kaos ittifakı çıkarmak için anlaştı. PKK/YPG’nin İran’la Şiilerin kutsal saydığı mekanlara provokatif saldırılar düzenleyerek müdahale zemini oluşturma konusunda anlaştıkları tespit edildi.

MEZHEP ÇATIŞMASI İÇİN ANLAŞTILAR

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Suriye yönetiminin tepkisine rağmen İran’da sular durulmuyor. Bölgedeki halk desteğini kaybeden İran unsurları ve PKK/YPG’nin desteği geri kazanmak için mezhep temelli çatışmalar için harekete geçti. Mezhep çatışmalarını körükleyerek bölgede alan temin etmeye çalışacak olan İran ve PKK/YPG’nin Şam’daki Seyyide Zeynep Türbesi ve Şiiler ile Nusayriler için kutsal önem taşıyan dini merkezlere yönelik eylem yapılması için görüşerek ortak karar aldı. Bu karar doğrultusunda ilk adım olarak Suriye’deki terör varlığına destek sağlamak için Irak’taki Ranya ve Süleymaniye’de bulunan teröristler Suriye’ye aktarıldı.

HAŞDİ ŞABİ ÜZERİNDEN YARDIM

PKK/PYG ile Suriye’de tekrar etkinlik kazanmak isteyen İran’ın Halep’teki PKK’lı teröristlerle kendi kontrollerindeki Haşdi Şabi unsurlarıyla ortak operasyon odası kurdukları ve müşterek operasyon gerçekleştirme konusunda anlaşma sağladığı da tespit edildi. Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası hareket alanı daralan İran’ın Haşdi Şabi üzerinden PKK/YPG’ye Tel Rıfat’taki Hürbül’de kamikaze dron ve çok sayıda teknik malzeme teslim ettiği belirlendi. İran’ın terör örgütüne silah ve mühimmat desteğini artırırken, Haşdi Şabi milisleri Musul üzerinden Suriye sınır hattındaki PKK/YPG’li teröristlere çok miktarda silah ve mühimmat da gönderdi.

Hava savunma desteği

Öte yandan örgüte sadece kamikaze dron, silah mühimmat ve teknik malzeme desteği vermekle kalmayan İran, geçtiğimiz günlerde PKK/YPG’ye “Mecid” isimli hava savunma sistemi de verdi. Mecid hava savunma sisteminin İHA, seyir füzeleri, helikopterler ve alçak irtifalı hava araçlarını hedef alabildiği biliniyor.

İsrail ile ortak terör koridoru

İsrail de İran gibi PKK/YPG ile ilişkisini Esed rejiminin devrilmesinden sonra geliştirdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde siyasi kanadıyla irtibata geçen İsrail’in siyasi ve askeri destek sözü verdiği ifade ediliyor. Terör örgütü, rejimin düşmesinin ardından Deyrizor’u işgal ederek Suriye’nin güneyinden İsrail’in işgal ettiği bölgelere uzanan bir koridor kurmayı planlıyordu. Ancak Suriye Milli Ordusu’nun hamlesi ile bu plan boşa çıkmıştı. Terör örgütünün şimdi bu planı İsrail’in yardımıyla hayata geçirmek istediği ifade ediliyor.

YAKINLAŞMA İÇİN YOL HARİTASI

İsrail’den bu konuda destek isteyen örgütün merkezi durumundaki Kandil’de hazırlanan ‘perspektif metni’ de bu planı ortaya koyuyor. PKK’nın her ay hazırladığı ve örgütün sözde kademeleriyle siyasi uzantılarına gönderilen söz konusu metinde İsrail-PKK yakınlaşmasına dikkat çekildi. Metinde verilen talimatlarda, İsrail’in, Suriye’deki Golan Tepeleri’ni ele geçirmesi ve bu durumun uluslararası alanda kabulü ile, PKK/YPG’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde İsrail’in örgütle bağlantı sağladığına dikkat çekildi.

SINIR BAĞLANTISI PEŞİNDELER

Türkiye’nin terör örgütünün kontrolündeki alanları ele geçirebileceğinin anlatıldığı perspektif metninde uzun vadede İsrail ile PKK/YPG arasında sınır bağlantısının sağlanması halinde PKK/YPG’nin kaybettiği bölgeleri İsrail iş birliği ile geri alabileceği, bu nedenle örgütün orta doğuda meydana gelebilecek fırsatları değerlendirmesi ve kazanımlar elde etmesi gerektiği de örgüt kadrolarına aktarıldı.







