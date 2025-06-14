İran yüzlerce füze ile cevap verdi: Tel Aviv yanıyor

Terör devleti İsrail’e ’Gerçek Vaad 3’ operasyonu ile cevap veren İran, Tel Aviv’i balistik füzelerle vurdu. Demir Kubbe’yi aşan füzeler, Tel Aviv’de birçok noktaya düştü, ülke genelinde sirenler çaldı. İsrail Savunma Bakanlığı’nın bulunduğu bölgeye de füze isabet ederken, ülke basını onlarca yaralı olduğunu yazdı. Netanyahu ve kabinesi ise sığınağa kaçtı.
İsrail’in gece yarısı gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıya Tahran dün akşam saatlerinde "Gerçek Vaad 3" operasyonuyla cevap verdi. Terör devletinin saldırılarından yaklaşık 17 saat sonra gerçekleşen ve yüzlerce füzenin ateşlenmesiyle gerçekleştirilen operasyonda İsrail’in başkenti Tel Aviv’de çok sayıda bina yerle bir oldu.
HAMANEY: SAĞ KURTULAMAYACAKLAR
Tahran’ın operasyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), İsrail’e ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu açıklamasıyla başlatıldı. DMO bildirisinde "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejimine ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı" denildi. İran lideri Ali Hamaney de ulusa sesleniş mesajında “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır” dedi.
HAVA KARARDI, SİRENLER SUSMADI
Tahran yönetimi, havanın kararmasıyla İsrail’in Tel Aviv şehrine çok sayıda füzelerle saldırı düzenledi. İran tarafından en az yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşan füzeler, Tel Aviv’de birçok noktaya düştü. İsrail ordu radyosu, İran'dan İsrail'e iki dalga halinde 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı. İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalar yaptığı kaydedildi. Saldırıların başlamasıyla ülke genelinde sürekli sirenler çaldı. Füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti. Bölge medyası onlarca yaralı olduğunu, kentte itfaiye ve ambulans araçlarının sürekli çalıştığını yazdı.
NETANYAHU SIĞINAKTA, ABD DEVREDE
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun misilleme saldırısı sonrası bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu. Demir Kubbe’nin çökmesiyle ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi. Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi. Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti.
2 İsrail uçağı düşürüldü
- İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu. İran ordusunun açıklamasında, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. İsrail ise bu bilgiyi yalanladı. Öte yandan Kum, Urumiye, Erdebil ve Erivan kentlerinde de İsrail’e ait 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.
Putin devrede
- Rusya lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınadığı vurgulanarak, Moskova’nın, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle desteklediği aktarıldı. Putin’in, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ise müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin öneminin altını çizdiği belirtildi.