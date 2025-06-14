İran yüzlerce füze ile cevap verdi: Tel Aviv yanıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınadığı vurgulanarak, Moskova’nın, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle desteklediği aktarıldı. Putin’in, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ise müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin öneminin altını çizdiği belirtildi.