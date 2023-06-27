İran’da toz fırtınası hayatı felç etti: Hastaneye kaldırılanların sayısı 750’yi geçti

Bulgaristan hükümeti, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya ikinci kez silah yardımı yapma kararı aldı. Kararın 23 Haziran'da alındığı ve Ukrayna'ya silah verilmesinin Bulgaristan'ın savunma gücü ve kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini belirtilirken; teslim edilecek silah türleri konusunda bilgi verilmedi. Öte yandan Rusya'dan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de iki yıl boyunca Ukrayna'ya silah gönderilmesi oylamasını sabote etmişti.