İşgalci İsrail ordusunun önceki gün başkent Tahran başta olmak üzere çeşitli İran şehirlerine düzenlediği bombardımanlara cevap veren İran ordusu ve DMO, İsrail’i şoka uğrattı. Yaklaşık 200 balistik füzeyi üç dalga halinde İsrail işgali altındaki topraklara fırlatan İran, özellikle Tel Aviv’de geniş bir yıkıma sebep oldu. İsrail’deki hastane kaynakları, füze saldırılarında 3 kişinin öldüğünü 7’si asker olmak üzere 173 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı ise İran tarafından 200 civarında füze fırlatıldığını bunların dörtte birinin boş arazilere düştüğünü geri kalanının büyük kısmının düşürüldüğünü ancak 10-15 kadar füzenin hedefe ulaştığını aktardı.





İşgalci gücün kalbi de vuruldu: Tel Aviv'de büyük yıkım Dünya / Ortadoğu





DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Tel Aviv’in merkezindeki Rişon Letsiyon füzelerden en fazla etkilenen bölge oldu. Erken uyarı sisteminin İsrail’in güneyi için uyarı yapması üzerine Demir Kubbe’nin çalışmadığı bölgede, füzeler 6 binanın yıkılmasına sebep oldu. Bina enkazları altında kalan iki istilacı Yahudi ölürken, 21 kişi yaralandı. Siyonist hareket tarafından 1882 yılında Uyun Kara adlı bir Filistin köyü üzerinde kurulmaya başlanan bölge, en eski işgal yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşayan ve İsrail’in 20 aydır Gazze’yi yerle bir etmesine tanık olan halk televizyonlara yaptıkları konuşmalarda yaşadıkları şoku anlatırken “Daha önce hiç böyle bir yıkım görmemiştik” diye konuştu.





İşgalci gücün kalbi de vuruldu: Tel Aviv'de büyük yıkım Dünya / Ortadoğu





İSRAİL’İN 'PENTAGONU' VURULDU

İran füzelerinin isabet sağladığı noktalardan biri de İsrail’in Pentagonu olarak bilinen ve Savunma Bakanlığı kompleksinin bulunduğu Kirya bölgesi oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgedeki Savunma Bakanlığı binasının da isabet aldığı iddia edildi. New York Times görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi. İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı.





İşgalci gücün kalbi de vuruldu: Tel Aviv'de büyük yıkım Dünya / Ortadoğu





ABD DESTEĞİNE RAĞMEN

İsrail’i hedef alan füze ve insansız hava araçları (İHA) yalnızca Demir Kubbe tarafından karşılanmadı. ABD’nin bölgedeki üslerinde bulunan THAAD ve Patriot hava savunma sitemlerinin yanı sıra İngiltere’ye ait savaş uçakları da Demir Kubbe’ye destek oldu. Buna rağmen İran’ın ateşlediği füzelerin İsrail’de büyük bir hasar oluşturması Siyonist devleti telaşlandırdı.

İRAN’DAN SALDIRILAR GENİŞLEYECEK TEHDİDİ

Öte yandan, Fars News haber ajansına konuşan İranlı askeri yetkililer ise İsrail’e yönelik saldırıların işgal altındaki tüm yerleri ve bölgedeki ABD üslerini de içerecek şekilde genişletileceği uyarısını yaptı. Yetkililer, ABD, İngiltere ve Fransa’ya da, İsrail’e destek vermeleri halinde bu ülkelerin bölgedeki savaş gemileri ve askeri noktalarının da vurulacağını bildirdiğini ifade etti.





İşgalci gücün kalbi de vuruldu: Tel Aviv'de büyük yıkım Dünya / Ortadoğu





Beş kez sığınağa kaçtı

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın füze saldırılarının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İsrail’de 700 bin ABD vatandaşının yaşadığını ve saldırıların onlara da yöneldiğini öne süren Huckabee, ABD’nin İsrail’i boşveremeyeceğinin altını çizdi. İran’ın füze saldırılarıyla geçen cuma gecesinin “korkunç bir geceydi” şeklinde niteleyen Huckabee, saldırılar sürerken beş kez sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ve zor bir gece geçirdiğini sözlerine ekledi.















