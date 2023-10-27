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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye iletişim kesildi: Elon Musk'a 'Starlinkleri Gazze'ye gönder' çağrısı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. İşgalci İsrail'in en yoğun saldırılarını gerçekleştirmesi nedeniyle sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Elon Musk'a çağrı yaptı. 'Gazze'ye Starlink' etiketi dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Hüseyin Berk
21:53 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 22:02 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gazze'de iletişimin kesilmesi sonrası kullanıcılar, Elon Musk'a yardım çağrısında bulundu.

Gazze'de iletişimin kesilmesi sonrası kullanıcılar, Elon Musk'a yardım çağrısında bulundu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Cep telefonu hizmetleri tamamen kesildi

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33’te yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

Elon Musk'a 'Starlinkleri Gazze'ye gönder' çağrısı

İşgalci İsrail'in bu gece Gazze'ye en yoğun saldırılarını gerçekleştirmesi nedeniyle sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Elon Musk'a çağrı yaptı. 'Gazze'ye Starlink' etiketi, Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.



#Elon Musk
#Starlink
#Gazze
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