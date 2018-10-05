İsrail asker yığıyor

Gazze sınırına yerleştirilmesi beklenen ek güçlerin arasında keskin nişancı, piyade ve zırhlı birliklerde görevli askerlerin olduğu kaydedildi. Ayrıca sınırın İsrail tarafındaki Yahudi yerleşim yerlerine “Gazze tarafından roket atılabileceği” iddiasıyla bölgeye Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin de yerleştirileceği ifade edildi. İsrail’in bölgeye ek asker gönderme kararı, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’ın üst düzey asker ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı durum değerlendirme toplantısının ardından geldi.

Filistinliler, kara, hava ve deniz ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart’tan bu yana “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı 30 Mart’tan bu yana aralarında 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduğu 190’dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne önceki akşam açtığı ateş sonucu şehit olan 78 yaşındaki Filistinli İbrahim Ahmed el-Aruki, kampın mezarlığında toprağa verildi.

Abluka derhal kaldırılmalı

Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İsrail ile çatışma arayışında olmadıklarını kaydederek Gazze’ye yönelik ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Sinvar, İtalyan gazeteci Francesca Borri’ye verdiği röportajda, “Ben, İsrail ile asla savaşmam demiyorum ancak daha fazla savaş istemiyorum diyorum. Tek isteğim ablukanın kaldırılması. Benim ilk görevim halkımın menfaati için çalışmak, onları korumak, özgür ve bağımsız olma haklarını savunmaktır” diye konuştu.