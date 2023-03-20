İsrail ve Filistin'den Mısır’da kritik toplantı.
İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü toplantının iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemeyi, mevcut şiddet döngüsünü kırmayı ve iki ülke arasında barışa ulaşmak için diyaloğu desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.
Şiddetin azaltılmasının barış sürecinin yeniden başlaması için uygun bir ortam oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, ABD ve Ürdün’ün söz konusu görüşmeyi desteklediği belirtildi. İsrailli ve Filistinli yetkililer, en son 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde bir araya gelmişti.
Şiddeti durdurmak için 'ortak mekanizma' konusunda anlaşıldı
Mısır’da bir araya gelen İsrailli ve Filistinli yetkililer, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla ortak mekanizma kurulması konusunda anlaştı.
Açıklamada ayrıca, tarafların 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe kentinde yaptıkları toplantıda verdikleri taahhütleri yeniden teyit ettiği ifade edildi. Akabe'deki toplantıda, İsrail herhangi bir yeni yerleşim birimine izin vermeyi 4 ay süreyle ve herhangi bir ileri karakolun yetkilendirmesini ise 6 ay süreyle durdurma sözü vermişti.
Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yeniden bir araya geleceği ifade edilerek, iki ülke arasındaki ilerleme ile ilgili rapor verecekleri belirtildi.