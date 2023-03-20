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Dünya

İsrail ve Filistin'den Mısır’da kritik toplantı

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler kala iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla Mısır’da bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü toplantının iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemeyi, mevcut şiddet döngüsünü kırmayı ve iki ülke arasında barışa ulaşmak için diyaloğu desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

10:57 . 20/03/2023 Pazartesi
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İsrail ve Filistin'den Mısır’da kritik toplantı.

İsrail ve Filistin'den Mısır’da kritik toplantı.

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü toplantının iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemeyi, mevcut şiddet döngüsünü kırmayı ve iki ülke arasında barışa ulaşmak için diyaloğu desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.


Şiddetin azaltılmasının barış sürecinin yeniden başlaması için uygun bir ortam oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, ABD ve Ürdün’ün söz konusu görüşmeyi desteklediği belirtildi. İsrailli ve Filistinli yetkililer, en son 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde bir araya gelmişti.


Şiddeti durdurmak için 'ortak mekanizma' konusunda anlaşıldı

Mısır’da bir araya gelen İsrailli ve Filistinli yetkililer, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla ortak mekanizma kurulması konusunda anlaştı.


Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya gelen İsrailli ve Filistinli yetkililer, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla ortak mekanizma kurulması konusunda anlaştı. ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de katıldığı toplantının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca hem İsrail hem de Filistinlilerin Kudüs'teki kutsal mekanların kutsallığını bozacak her türlü eyleme engel olması gerektiği vurgulanarak,
"İki taraf, şiddeti, kışkırtıcı durum ve eylemleri frenlemek ve bunlara karşı koymak için bir mekanizma kurma konusunda mutabık kaldı"
denildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe kentinde yaptıkları toplantıda verdikleri taahhütleri yeniden teyit ettiği ifade edildi. Akabe'deki toplantıda, İsrail herhangi bir yeni yerleşim birimine izin vermeyi 4 ay süreyle ve herhangi bir ileri karakolun yetkilendirmesini ise 6 ay süreyle durdurma sözü vermişti.


Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yeniden bir araya geleceği ifade edilerek, iki ülke arasındaki ilerleme ile ilgili rapor verecekleri belirtildi.



#İsrail
#Filistin
#Mısır
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