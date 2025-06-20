İsrailliler kaçıyor İranlılar dönüyor

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti. Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı. Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

İranlılar ülkelerine gitmek için Türkiye hava sahasını kullanıyor. Bu kapsamda firmalar ek frekanslar açtı. İran gitmek için en güvenli yol olan Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Van’da yoğun mesai sürüyor. İran’a en yakın ülkeler arasında Suriye ve Irak’ın hava sahasının kapalı olması, Pakistan’ın bazı kara sınırlarını kapatması uçuş için Afganistan’ın yeterli olmaması Türkiye’nin önemi bir kez daha arttırdı.