İsrailliler kaçıyor İranlılar dönüyor

İsrail vatandaşları savaş alanına dönen ülkeden kaçmaya çalışıyor. Netanyahu hükümetinin getirdiği çıkış yasağı ise yüksek mahkemeye taşınacak. ABD de ABD-İsrail çifte vatandaşlarını tahliye için çalışmalar yürütüyor. İran’da ise şimdilik tersi bir durum var. THY ve AJet dünyanın çeşitli yerlerinden ülkelerine dönmek isteyen İranlıların talebini karşılamak için ek seferler koydu.
İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti. Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı. Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
THY’den İran’a dönüşlere ek sefer
İranlılar ülkelerine gitmek için Türkiye hava sahasını kullanıyor. Bu kapsamda firmalar ek frekanslar açtı. İran gitmek için en güvenli yol olan Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Van’da yoğun mesai sürüyor. İran’a en yakın ülkeler arasında Suriye ve Irak’ın hava sahasının kapalı olması, Pakistan’ın bazı kara sınırlarını kapatması uçuş için Afganistan’ın yeterli olmaması Türkiye’nin önemi bir kez daha arttırdı.
Almanya, Fransa, İngiltere, İskandinav ülkelerinden İran’a gitmek isteyen İranlılar, İstanbul’a ve Ankara’ya gelerek, buradan Van’a uçak istiyor. İran’daki durumu görmek isteyen İranlılar buradan da Van’a uçuyor.
YENİ FREKANSLAR EKLENDİ
THY ve AJet, Ankara-İstanbul’dan Van’a ek seferler koydu. AJet 20-30 Haziran arasından 7 frekans ekledi. 4 frekans Ankara’dan 3 frekansta İstanbul’dan Van’a eklendi. İhtiyaca göre yeni seferlerde eklenecek. Van’dan ise karayolu ile Gürbulak sınır kapısına geçiliyor. Buradan da İran’a geçerek ülkesine ulaşıyor.