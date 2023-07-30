|
Dünya

'Kaçınılmaz bir süreç' olduğunu ifade eden Zelenski'den savaşa ilişkin yeni açıklama: Yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Kiev yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savaşın gidişatını değerlendirdi. Zelenski, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.

20:46 . 30/07/2023 Pazar
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gidişatını değerlendirdi.

"Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiğini" savunan Zelenski, "Bugün, Rus yönetiminin, bir ya da 2 hafta sürmesini beklediği sözde özel askeri operasyonunun 522. günü. Ukrayna giderek güçleniyor. Savaş, yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine dönüyor ve bu kaçınılmaz, doğal ve adil bir süreçtir." dedi.


Rusya: Ukrayna'nın İHA'lar ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın, Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava araçları (İHA) saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini, İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiğini belirtmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini, ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İHA'lardan birinin, Moskova'daki gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama yaşandığı görülmüştü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya, 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.



#Rusya-Ukrayna Savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenski
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?