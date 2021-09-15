Kırım'a Rusya kıskacı

Ukrayna’ya bağlı bir yarımadayken 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da, Türkler zor günler geçiriyor. Kırım davasının sembol isimleri değişik bahanelerle Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınıyor. Bunlardan birisi de Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal. Celal ve beraberindeki 4 kişi Perevalyone köyündeki doğalgaz hattına bomba konması olayıyla ilgili gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatı Nikolay Polozov, FSB güçlerinin Celal’e yöneltilen, “sabotaja yardım etmek” suçlamasının “sabotaj düzenleme” olarak değiştirirerek durumu daha da ağırlaştırdığını söyledi. Tutukluluk süresi 4 Kasım’a kadar uzatılan Celal, bu tarihte hakim karşısına çıkacak.

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PEYNİR POŞETİNDE BOMBA

Kırım’da infiale neden olan tutuklamanın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, sabotaj eyleminde adı geçen Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov isimli iki Kırım Tatar’ına ait itiraf videosu yayınladı. Videoda bu iki isim,“Biz Ukrayna’nın Herson şehrinde Kırım’ın Perevalne köyünde saldırı organize etmek üzere bir görev aldık. Said diye bir adamla görüştük. Bu adam içinde peynir ve patlayıcı olan bir poşeti bize verdi” diyor.

UYDURMA BİR KOMPLO

Rusya’nın bölgeyi Kırım Tatarları’ndan arındırmak için her türlü yolu denediğini söyleyen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, Nariman Celal’in uydurma bir komployla tutuklandığını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Yüksel, “Bu olayların esas amacı bölgede yaşayan Kırım Tatarlarına gözdağı vermek. Nariman Celal çok aktif bir kişiydi. Aslında Kırım Platformu’yla değil, daha önce de Ukrayna’ya gelerek açıklamalar yapıyordu. Daha sonra Rusya’nın tasvip etmediği Kırım Platformu Açılış Zirvesi’ni ziyaret etmesi son nokta oldu. Şimdi bu saldırıyı gerekçe göstererek onu tutukluyorlar. Sadece aktivist ve siyasiler değil tüm insanlar baskı altında. Kimin kapısına gelecekleri, evini arayacakları, tutuklayacakları belli değil. Bu nedenle durum çok kritik” dedi.

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HAİNCE BİR YAKLAŞIM!

Gayana Yüksel, “Bu davayı bu şekilde kurguladılar. Rusya kanunlarına göre bu tür suç 12-15 yıl hapisle cezalandırılıyor. Dikkat çekici olan ise Nariman Celal’i siyasi bir duruşla suçlamıyorlar. Terörist olarak göstermeye çalışıyorlar. Celal’le birlikte tüm Kırım Tatar halkını terörist olarak lanse etmeye çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

EVLER BİN 500 KEZ ARANDI

Kırım’da 235 siyasi mahkumun bulunduğuna dikkat çeken Yüksel, bu kişilerden 158’inin Kırım Tatar’ının olduğunu, bu zamana kadar bin 500 kez evlerde arama yapıldığını, kaçırılan 41 kişiden 19’uyla ilgili hiçbir bilginin olmadığını söyledi.