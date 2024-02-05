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Dünya

Köln'deki gösteride Filistin ve Gazze'de İsrail tarafından işlenen insanlık trajedisi protesto edildi: Ülkem orada yaşananları doğru aktarmıyor

Almanya’nın Köln kentinde Gazze için destek mitingi düzenlendi. Çoğunluğu Alman 300 kadar protestocunun Hansaring’den başlattığı yürüyüş Dom Katedrali meydanında yapılan protesto konuşmalarıyla sona erdi. Yürüyüşe katılan Yana Javersek, "Ben bugün buraya Filistin’e destek için katıldım. Çünkü ülkem kesinlikle hiçbir şekilde orada yaşananları buraya doğru düzgün aktarmıyor ve hatta hatta görmemezlikten geliyorlar." dedi.

16:58 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:01 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Köln’deki gösteride Filistin ve Gazze'de İsrail tarafından işlenen insanlık trajedisi protesto edildi.
Köln’deki gösteride Filistin ve Gazze'de İsrail tarafından işlenen insanlık trajedisi protesto edildi.

Almanya’nın Köln kentinde Gazze için destek mitingi düzenlendi. Protestocular uzun süre Almanya’nın finans desteğiyle İsrail’in Gazze’yi bombaladığı sloganları attı. Ateşkes sağlanarak Gazzelilerin özgür bırakılmalarını isteyen protestocular, hep bir ağızdan, "Gazzelilerle oyun oynamayın” sloganı attı. Gösteride taşınan dövizlerde “Alman parası Alman silahı tüm dünyada öldürüyor", "Semitist değilim ama soykırıma karşıyım”, "Gazze'deki 26 bin ölü oyun değil korkunç bir gerçektir", "Nazi Almanya'sında ne yapıldığını düşünüyorsan, bugüne bakabilirsin." gibi ifadeler kullanıldı.

Filistin yanlısı verilen gösteri iznine 6-7 kadar İsrail yanlıları da İsrail bayrakları ile karşı gösteri düzenledi. Sadece tek bir İsrail taraftarı bir kişinin “Ya özgürlük ya Hamas” ifadeleri taşıyan bir pankart açtığı görüldü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

"Ülkem orada yaşananları doğru aktarmıyor"

Yana Javersek, "Ben bugün buraya Filistin’e destek için katıldım. Çünkü ülkem kesinlikle hiçbir şekilde orada yaşananları buraya doğru düzgün aktarmıyor ve hatta hatta görmemezlikten geliyorlar. Artık buna yürek dayanmadığı için en azından buraya gelip bizimle aynı ve eşit düşünen insanlarla birleşip sesimizi yükseltmek mecburiyetinde hissettiğimiz için bugün buradayız." dedi.

"Ne yazık ki ülkemin çoğu bu katliamı onaylıyor"

Julian Becker, "Her gün sosyal medyalara girip sadece ve sadece ölü çocukları görüyorum ve buna artık yürek dayanmıyor. Dayanamadığım için de bugün buradayım ve onlara destek için katılmak zorunda hissediyorum kendimi. Özellikle Alman olduğum için. Çünkü maalesef ne yazık ki Almaların çoğu bu olayı onaylıyorlar katliam olduğunu reddediyorlar ve hatta hatta İsrail’i haklı buluyorlar. Onlar bu olaylara bakmadıkları için ben daha çok bakmak ve katılmak zorunda hissediyorum kendimi. Ve bu yüzden bugün burada buraya katılıyorum." şeklinde konuştu.

"Gazze'deki soykırımı göstermiyorlar onun için sokaktayız"

Hukuk öğrencisi Rojda Sönmez de, "Ben bugün buraya din kardeşlerimi desteklemek için geldim. Biliyorsunuz ki artık günleri değil ayları sayıyoruz. Şu an beşinci aya girdik katliamda. Ama Almanya bunu kesinlikle bu şekilde dile getirmiyor. Bu sebepten dolayı biz sokaklara çıkıp insanlara doğruları anlatmaya çalışıyoruz ki, herkes orada neler yaşandığını bilsin öğrensin. Lütfen lütfen nerede doğrular onları araştırdığınız. Dikkat edin ve doğru bilgileri edinin doğru bilgileri elde edin." şeklinde konuştu.

"İnsan hakları herkes için geçerli"

Filora Krahn ise, "Ben bugün burada Filistinleri desteklemek için katılıyorum, insanlık adına buradayım. İnsan hakları bütün dünyadaki bütün insanlar için geçerlidir. Bundan emin olduğumuz için desteklemek amaçlı bugün buradayız" açıklamasında bulundu.

#Almanya
#Rojda Sönmez
#Floria Krah
#Julian Becker
#Yana Jawarsek
33 dakika önce
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