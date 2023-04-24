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Dünya

Küresel siyasete BRİCS etkisi: 19 ülke başvuruda bulundu

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS isimli birliğe katılmak için 19 ülkenin başvuruda bulunduğu bildirildi.

20:55 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
BRICS birliği.

BRICS birliği.

BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, hali hazırda 19 ülkenin birliğe katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

BRICS ülkelerinin temsilcilerinin, 2-3 Haziran'da genişleme stratejisini değerlendirmek üzere Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da toplanacağını hatırlatan Sooklal, "
13 ülke resmen başvurdu. Buna ek olarak 6 ülke de gayri resmi olarak başvuruda bulundu
." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında yapılacak toplantıya Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dışişleri bakanlarının katılımlarının teyit edildiğini belirten Sooklal, "Toplantıda BRICS'in genişlemesi ve bunun nasıl gerçekleşeceğine dair yöntemler görüşülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sooklal, katılım başvurusunda bulunan ülkelere ilişkin detay vermedi.

2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.



#BRICS
#Brezilya
#Rusya
#Hindistan
#Çin
#Güney Afrika
1 saat önce
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