Dolara bir darbe de BRICS’ten

ABD’nin küresel piyasalar üzerindeki dolar hakimiyeti her geçen gün etkisini yitirirken, bu minvalde birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Temelinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bir araya gelmesiyle oluşan BRICS ülkeleri, ortak para birimleri ile ticarete hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene düzenlenen zirvede, bu kapsamda bir çalışma yapılacağının sinyali verilmişti. Dolara savaş açan ve kendi para biriminin kullanımı piyasada yaygınlaştırmayı hedefleyen Çin, son dönemde hamlelerini sıklaştırdı. Son olarak Çin, Fransa’ya yaptığı sevkıyatta, yuan ile ilk LNG alışverişini gerçekleştirdi.





AĞUSTOSTA GÖRÜŞÜLECEK

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi olarak kabul edilen BRICS, dolar hegemonyasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42’sini, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 23’ünü oluşturan bu ülkelerin, ağustosta Güney Afrika’da 15’incisi düzenlenecek yıllık zirvede “ortak para birimine geçiş” üzerine planlamayı duyuracağı kaydedildi. Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alexander Babakov, “BRICS yeni bir para birimi üzerinde çalışıyor. Ayrıntılar Güney Afrika’da yapılacak BIRCS zirvesinde sunulacak” açıklaması ile gelişmeyi duyurdu. Para biriminin altın, lityum ve fosil yakıt (petrol-doğal gaz) gibi emtialarla destekleneceği düşünülüyor. Geçtiğimiz sene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in ortak para birimi geliştirmek için çalışmalara hız verdiğini duyurmuştu.

YUANLA İLK LNG TİCARETİ

Dolara karşı savaş açan Çin, doların dünya ticareti üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak amacıyla son yıllarda petrol ve gaz ticaretini yuan ile yapmaya başladı. Son olarak Çin’in devlete ait enerji şirketi CNOOC’nin uluslararası ticarette ilk kez yuan kullanarak Fransız Total Energies şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ithal edilen yaklaşık 65 bin ton LNG’nin TotalEnergies’e satıldığı belirtildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, günlerdir süren protestolara rağmen, önümüzdeki hafta Çin’e bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Yuan ile yapılan ticaretin, Çin ile Fransa arasındaki görüşme öncesi gelmesi dikkat çekti.

PEKİN’DEN PEŞ PEŞE HAMLELER

Çin ve Brezilya ikili ticarette yerel para birimlerini kullanma konusunda anlaştı. Buna göre 150 milyar doları aşkın hacme sahip iki ülke arasındaki ticarette ödemeler artık Amerikan doları üzerinden yapılmak zorunda olmayacak. Suudi Arabistan da Çin’e yaptığı petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden fiyatlandırmak için Pekin ile görüşüyor. Riyad yönetimi, ülkenin Çin merkezli siyasi, ekonomik, güvenlik işbirliği organizasyonu Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmasını onaylamıştı. Suud, günde ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.







