Dünya Kuzey Makedon şehrinde Türkçe resmi dil kabul edildi
AVRUPA

Kuzey Makedon şehrinde Türkçe resmi dil kabul edildi

Kuzey Makedonya'nın Vasilevo şehrinde, artan Türk nüfusuyla beraber Türkçe ikinci resmi dil olarak kabul edildi. Bu kararla birlikte Kuzey Makedonya'da Türkçe'nin resmi dil olarak kullanıldığı belediye sayısı 9'a yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kuzey Makedon şehrinde Türkçe resmi dil kabul edildi
Arşiv

Kuzey Makedonya’nın Vasilevo kentinde Türk dili ve alfabesinin resmi kullanıma girmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Türkçe ikinci resmi dil ilan edildi.

Karar, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen nüfus sayımında şehirde yaşayan Türklerin nüfusunun yüzde 20’yi aşması üzerine alındı.

Vasilevo Belediye Meclisi'nde alınan kararla Türkçe, Makedonca'nın ardından ikinci resmi dil olarak kabul edildi. Karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TRT Haber'e göre yaklaşık 12 bin nüfuslu belediyede 2 bin 95 Türk yaşıyor. Bu sayı ile nüfus oranı yüzde 21'i aşan Türkler, Türkçenin resmileştirilmesi hakkını elde etmiş oldu.

"Bir Türk olarak gurur duyuyorum"

Belediye Meclis Üyesi Bülent İsinov, alınan karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Tabii ki bir Türk olarak ben burada şunu söyleyebilirim. Gurur duyuyorum. Uzun yıllar mecliste bu kadar Türk üye yoktu. Bu sefer farklı partilerden de olsa 3 kişiyiz. Ben kendi adıma, halkım adına, buradaki arkadaşlarım adına ve Türk dünyası adına çok teşekkür ederim."

Uygulama ile resmi evraklarda ve tabelalarda Türkçe'nin kullanımı zorunlu hale geliyor. Ayrıca resmi makamlarda Türklerin istihdam oranının da artması bekleniyor.

Vasilevo Türkleri karardan memnun

Türkçe'nin resmiyet kazanmasının ardından halihazırda altıncı sınıfa kadar olan Türkçe sınıfların lise düzeyine yükseltilmesi hedefleniyor.

Öğretmen Enis Şavle, 6'ncı sınıftan 9'uncu sınıfa kadar Türkçe sınıfların olmasını hayal ettiğini belirterek, "Herkesin kendi anadilinde eğitim görmesi çok güzel bir şey" dedi.

Türkçe; Gostivar, Vrapçişte, Jupa, Plasnitsa, Çayır, Studeniçan, Kırçova ve Doyran belediyelerinde de Makedoncanın yanısıra resmi dil olarak tanınıyor.

Hollanda'da Türkçe şarkıları duyan Kırgızistan Türkü bir kadın duygu dolu anlar yaşadı
OYNAT 00:55
Hollanda'da Türkçe şarkıları duyan Kırgızistan Türkü bir kadın duygu dolu anlar yaşadı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkçe şarkıları duyan Kırgızistan Türkü bir kadın duygu dolu anlar yaşadı: 'Burada Türkçe bir şarkı duymak çok heyecanlı. Türkçe bir şey duyunca koşarak geldim. Sanki İstanbul'da gibi hissediyorum.'

Balkanlarda Türkçe coşkusu
DÜNYA
Balkanlarda Türkçe coşkusu
Dağın yamaçlarına çuval çuval döktüler

Dağın yamaçlarına çuval çuval döktüler

Bin yıl yaşayabiliyor: Bölgenin en gözde yeri olacak.
Altı üniversiteyeyeni rektör

Altı üniversiteye
yeni rektör

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İşte Anka-3

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

​Bakan Soylu: Türkiye dağlarında inşallah bir tek terörist kalmayacak.

​Küresel sisteme 'İslam Düşmanlığı' eleştirisi

​PKK önergesi dostluğu geçemedi.

İmamoğlu bizim de belediye başkanımız.

​Sırada enflasyon var.

​İklim elçisi gençlerle buluştular.

Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez.
2022'de akılda kalanlar

2022'de akılda kalanlar

​Sinema sektörünün unutulmayan olayları.

Abdulkadir Sargın'ın naaşı yanlışlıkla yakılmıştı.
Hablemitoğlu'na<br>MiT'i kim teklif etti

Hablemitoğlu'na
MiT'i kim teklif etti

​Suikastın perde arkasında iki sorunun var.
Üç puanı silindi

Üç puanı silindi

​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.