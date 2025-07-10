Liderlerden kritik temaslar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. İsrail'le yaşanan çatışmalardan sonra ilk kez resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden Arakçi, ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve güvenlik konularını gündeme getirdi. Görüşmede İran'ın Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerle iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini vurgulayan Arakçi, İran'ın ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Suudi Arabistan'la ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlayış ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bu süreci kararlılıkla sürdürmeye ve ikili ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Veliaht Prens ayrıca, İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik askeri saldırıyı kınadıklarını belirterek, bölgenin güvenlik ve istikrarının bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğa bağlı olduğunu vurguladı.