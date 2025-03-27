Macron'dan Türkiye'ye övgü: Karadeniz’de Türkiye’nin rolü takdire şayan

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





Macron toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Kiev ile Moskova yönetimi arasında özellikle bu ülkelerden tahıl ihracatının sağlanması için temaslarda bulunan Türkiye'den övgüyle bahsetti.





Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2022’de hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na değinen Macron, bu anlaşmanın Rusya tarafından "baltalandığını" kaydetti.





'Çok özel bir rolü var'

Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmesinin ardından Karadeniz'deki barış ve tahıl (ihracatı) yollarının tekrar açılması için birçok girişimde bulunduklarını belirten Macron, Türkiye’nin bu konuda attığı adımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.





Macron, Türkiye için "Karadeniz söz konusu olduğunda çok özel bir rolü var" ifadesini kullandı.





Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Öte yandan Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında bu ülkeye asker gönderilmesine ilişkin soruya Macron, bu birliklerin muharip birlikler olmayacağını ve yapılacak barış anlaşmasının bir parçası olarak caydırıcı unsurlar olarak görev alacağını yineledi.



