Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Maduro'dan Trump'a dikkat çeken teklif

Maduro'dan Trump'a dikkat çeken teklif

10:5422/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Donald Trump - Nicolas Maduro
Donald Trump - Nicolas Maduro

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğruladı.

Donald Trump
yönetimindeki ABD hükümeti ile
Venezuela
arasındaki gerginlik devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
'dan kritik bir adım geldi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Maduro’nun mevkidaşı Trump’a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini kabul etti.

"Sahte haberler iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etikledi"

Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilenNicolas Maduro suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve "sahte haberlerin" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Göçmenlere ilişkin haberler asılsız"

Hükümetin mafya ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu iddialar "tamamen asılsız" ve "sahte haber" olarak nitelendirilen 6 Eylül tarihli mektupta, Venezuela’nın sınır dışı edilen göçmenlerin geri dönüşünü kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mektupta, "Bu konu, Sayın Richard Grenell ile yapılan görüşmede hızla çözüldü ve açıklığa kavuşturuldu. Bu kanal bugüne kadar kusursuz bir şekilde işledi." ifadelerine yer verildi.

"Uyuşturucu akışının büyük bir bölümünü kestik"

Maduro, mektubunda Venezuela’nın uyuşturucu üretiminden arınmış bir ülke olduğunun altını çizerek, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kolombiya’dan çıkan uyuşturucunun yalnızca yüzde 5’i Venezuela üzerinden taşınıyor. Bu yıl Kolombiya ile sahip olduğumuz 2 bin 200 kilometreden uzun sınırdan geçmeye çalışan o küçük oranın yüzde 70’inden fazlasını etkisiz hale getirdik; bu çok önemli bir veridir." dedi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Bu veriler, Venezuela’nın uluslararası yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kusursuz sicilini doğruluyor; bu durum konuya ilişkin tüm uluslararası kurum ve ajanslarca da dile getirilmiştir. Venezuelalı askerler uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 402 uçağı imha etti. Bu ve diğer konular her zaman sizin özel temsilciniz Grenell ile doğrudan ve samimi bir şekilde görüşülmeye açık olacaktır; böylece medya gürültüsünü ve sahte haberleri aşabiliriz.

Trump: Venezuela'da ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun müzakere çağrısı yaptığı iddia edilen mektupla ilgili konuşmayı reddederek,
"Venezuela’da ne olacağını göreceğiz."
ifadesini kullanmıştı.

Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump, "Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." yanıtını vermişti.




#Donald Trump
#Venezuela
#Nicolas Maduro
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK Yurt-Time başvuru tarihleri 2025: GSB Yurt-Time Spor Projesi başvuruları ne zaman?