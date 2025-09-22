Tüm gözler Erdoğan ve Trump zirvesinde: Miçotakis’e davet gelmedi, Yunan basını Atina'nın paniğini manşetlere taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump , geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu için ABD'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine ilişkin haberlerinde, Türkiye ve ABD ilişkileri açısından kritik bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti. Haberlerde, iki ülkenin ekonomik ve askeri konuların yanı sıra bölgesel meselelerin de ele alınacağı kaydedildi. Uluslararası medya, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan soykırımı da gündeme getireceğini vurguladı.





Ieıdıseıs: Atina tedirgin

Yunanistan'ın Iideseis gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak olmasının Atina'da tedirginlikle karşılandığını bildirdi. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in henüz benzer bir davet almamış olmasının, Washington'ın Türkyie ve Yunanistan'a yönelik farklı yaklaşımlarını gözler önüne serdiği yorumu yapıldı. Yunan kaynakları Iideseis'e, özellikle F-35 satışı gibi savunma sanayii konularında perde arkasında yoğun bir diplomatik "mücadelenin" sürdüğünü ifade etti.

Haberde, Trump ile Erdoğan arasında planlanan Beyaz Saray zirvesinin, Yunanistan'da dikkatle takip edildiği söylendi. Iideseis iki liderin görüşmesinde, F-35 savaş uçaklarının tedariki gibi kritik savunma konularının yer almasının, Atina'da derin bir endişe kaynağı olduğunu kaydetti. Haberde, Miçotakis'in eski ABD başkanı Joe Biden yönetimine koşulsuz desteğinin, şimdiki Trump yönetiminde ciddi bir destek bulamamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.





Gazeteye göre Yunan diplomasisi için bir diğer zorluk, Trump-Erdoğan görüşmesinin, Miçotakis-Erdoğan buluşmasının hemen ardından gerçekleşecek olması. Haberde bu durumun, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarları ve Ankara'nın bölgesel rolü gibi kritik konularda bekle-gör politikası izlemek zorunda kalması anlamına geldiği ifade edildi.





Iideseis Yunan tarafının, Başbakan Miçotakis ile Başkan Trump arasında, BM Genel Kurulu resepsiyonu sırasında kısa da olsa bir görüşme sağlanabilmesi için koordineli bir çaba içerisinde olduğunu duyurdu.





Kathimerini: Ege’deki gerginlik ve Yunanistan’ın endişeleri

Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye’nin, Atina hükümetinin Ankara'yı AB’nin SAFE programından dışlamak için attığı adımlardan rahatsız olduğunu yazdı. Haberde, Yunan diplomatların, Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmeyi de yakından takip ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 alımı için Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğine dikkat çeken Kathimerini, Yunanistan'ın ABD Kongresi'ndeki lobiler aracılığıyla bu girişimi engellemek istediğini kaydetti.





Bloomberg: Milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar hedefleniyor

Bloomberg'in haberinde, Boeing Co. ve Lockheed Martin Corp. şirketlerinin, önümüzdeki hafta Türkiye'den 250'ye varan ticari uçak ve ek F-16 savaş uçağı siparişi almaya hazırlandığı bildirildi. Bloomberg'e konuşan ve ismi açıklanmayan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında savunmadan enerjiye kadar uzanan ve on milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar imzalamayı hedeflediğini ifade etti. Yetkililer, Türkiye'nin 40 adet F-35 jeti, 40 adet F-16 Viper ve çeşitli bomba ve füzeleri içeren bir mühimmat paketi satın almayı planladığını belirtti. Tarafların, F-16'ların fiyatına ilişkin müzakereleri sürdürdüğü ve anlaşmanın nihai detaylarının değişebileceği de ayrıca kaydedildi.

Haberde, potansiyel anlaşmanın, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile yıllardır sürdürdüğü müzakerelerin bir sonucu olduğu kaydedildi. THY'nin, filosunu önümüzdeki 10 yılda neredeyse iki katına çıkarmayı ve İstanbul'u Dubai ile rekabet eden küresel bir havacılık merkezi haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı.





Jerusalem Post: Erdoğan Gazze konusunda Beyaz Saray’ı etkileyebilir

Jerusalem Post, Erdoğan’ın ABD ziyaretindeki ana gündem maddelerinin F-16 ile F-35 anlaşmalarına dönüş ve İsrail’e Gazze konusunda baskıyı artırmak olduğunu duyurdu. Haberde, geçmişte de samimi ilişkisi olan iki liderin buluşmasının bölge açısından kritik olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin bölgesel politikalarındaki dönüşüme de değinilen haberde, Ankara’nın İsrail dışındaki komşularıyla ilişkilerinin iyi gittiğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin, Trump yönetimiyle anlaşarak F-35 programına geri dönmeyi amaçladığı aktarılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Beyaz Saray’ı etkilemeyi planladığı kaydedildi.





Defence Industry Europe: Odak noktası F-16 Ve F-35 anlaşmaları

Defence Industry Europe’un haberine göre, Türkiye, Boeing ve Lockheed Martin ile milyarlarca dolarlık uçak anlaşmalarını sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Bloomberg’e atıfta bulunulan haberde, görüşülen paketin 40 adet F-35, 40 adet F-16 Block 70 ve çeşitli mühimmatları içerdiği kaydedildi. Haberde Türk Hava Yolları’nın, 250’ye yakın Boeing uçağı için sürdürdüğü görüşmelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Trump ile yapacağımız görüşmede, ticaret, yatırım ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız” dediği aktarıldı. Haberde Erdoğan'ın, görüşmenin bölgesel barışa ve ikili iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına dair sözlerine de yer verildi.









Algemeıner: Filistin, Suriye ve ikili ilişkiler gündemde

Algemeiner gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu’nda İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “katliamlar” olarak nitelendireceği ifade edildi. Erdoğan'ın, daha fazla ülkenin Filistin’i tanımasının iki devletli çözüm sürecine ivme kazandıracağına dair ümidini dile getirdiği bildirildi.

New York’a doğru yola çıkmadan önce basına konuşan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde, iki liderin ticaret ve savunma sanayii iş birliğini ele alacağı söylendi. Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğinin altı çizildi.















