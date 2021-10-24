Dünya Mermi gerçek çıktı
AMERİKA

Mermi gerçek çıktı

ABD’li aktör Alec Baldwin’in film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurduğu silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı. Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin “güvenli” diyerek verdiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mermi gerçek çıktı ​
Alec Baldwin

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin’in film çekimi sırasında set ekibinden iki kişiyi vurduğu silahta gerçek mermi kullanıldığı açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve “güvenli” olduğunu söylediğini belirtti.

  • Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi. BBC’nin haberine göre, o gün sette, ateşli silahları kontrol etmesi gereken ekipte görev alan Hannah Gutierrez Reed de vardı. Los Angeles Times gazetesine göre 24 yaşındaki Reed, ilk kez bu görevi üstlenmişti.
Liderin bileği bükülmüyor

Liderin bileği bükülmüyor

​Trabzonspor, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Koridorda kart gördü

Koridorda kart gördü

​Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı.
Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor

​23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

​GZT Giresunspor 3 puanı son dakikada kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi için talimatı verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.