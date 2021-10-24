​Mermi gerçek çıktı ​

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin’in film çekimi sırasında set ekibinden iki kişiyi vurduğu silahta gerçek mermi kullanıldığı açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve “güvenli” olduğunu söylediğini belirtti.

Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi. BBC’nin haberine göre, o gün sette, ateşli silahları kontrol etmesi gereken ekipte görev alan Hannah Gutierrez Reed de vardı. Los Angeles Times gazetesine göre 24 yaşındaki Reed, ilk kez bu görevi üstlenmişti.