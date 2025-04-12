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Mısır'ın batı çölünde enerji umudu: Yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildi

Mısır'ın batı çölünde enerji umudu: Yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildi

16:0812/04/2025, Cumartesi
DHA
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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Batı Çölü'nde yeni petrol ve doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Yeni keşiflerin, yaklaşık 12 milyon varil petrol eşdeğeri ve 4 milyon varil çıkarılabilir rezerv üretmesi öngörülüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'ın Batı Çölü'nde yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildiği bildirildi. Bu keşfin Mısır'ın enerji kapasitesini artırma ve enerji ihtiyacını genişletme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin Batı Çölü bölgesinde 3 yeni petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre keşifler, Mısır Genel Petrol Şirketi ile ABD merkezli Apache Şirketi'nin ortak girişimi olan ‘Khalda Petroleum Company' tarafından gerçekleştirildi.

Yeni keşiflerin, yaklaşık
12 milyon varil petrol eşdeğeri ve 4 milyon varil çıkarılabilir rezerv üretmesi öngörülüyor.




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