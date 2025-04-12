Mısır'ın batı çölünde enerji umudu: Yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'ın Batı Çölü'nde yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildiği bildirildi. Bu keşfin Mısır'ın enerji kapasitesini artırma ve enerji ihtiyacını genişletme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin Batı Çölü bölgesinde 3 yeni petrol ve doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre keşifler, Mısır Genel Petrol Şirketi ile ABD merkezli Apache Şirketi'nin ortak girişimi olan ‘Khalda Petroleum Company' tarafından gerçekleştirildi.