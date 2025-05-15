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Nekbe’nin kucağında doğan bir hayat

Nekbe’nin kucağında doğan bir hayat

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Nekbe’nin yıl dönümünde Filsitinliler yaşadıkları zorlukları Yeni Şafak’a anlattı.
Nekbe’nin yıl dönümünde Filsitinliler yaşadıkları zorlukları Yeni Şafak’a anlattı.

Kadın, çocuk demeden binlerce Filistinli 15 Mayıs 1948’de yanlarına evlerinin anahtarını alarak topraklarını terk etti. Tarihe Nekbe, yani büyük felaket olarak not düşülen o gün, 77 yıl sürecek bir zulmün de başlangıcı oldu. Nekbe’nin yıl dönümünde Filsitinliler yaşadıkları zorlukları Yeni Şafak’a anlattı. 1948’de Akka’dan zorla çıkarılan Salih ailesi, Lübnan’a doğru yola çıkarken sırtlarında birkaç eşya ve umut taşıyordu. İşte o yolculuk sırasında dünyaya gelen Dünya Hüseyn Salih bugün 77 yaşında. Suriye’nin Hama şehrinde mülteci kampında yaşayan Salih, işgalcilerin vatanını çaldığı gibi çocukluğunu da çaldığını belirtti. Ahmed Diyab da Nekbe sırasında ailesiyle birlikte Akka yakınlarındaki bir köyden sürülen binlerce kişiden biri. Sürgün sırasında beş yaşında olan Diyab, çocukken arkadaşlarıyla birlikte denize girdiği anları asla unutamadığını söyledi. Diyab, köylülerin işgalcilere bir ay direndiğini belirterek “Siyonist çeteler köyleri boşaltmayanlara kurşunlar yağdırdı” dedi. Yardım çağrılarına kimsenin yanıt vermediğini anlatan Diyab, “O günden sonra sadece mülteci olduk. Bir gün kendi topraklarımıza geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.


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