Pakistan Başbakanı Şerif ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından Güney Asya bölgesindeki son gelişmeleri aktardı. Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığını ifade eden Şerif, ülkesinin terörle mücadelede oynadığı rolün altını çizdi.

Hindistan yönetiminin 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin Şerif, Hindistan'ın suyu 'silah olarak kullanmasını' üzücü olduğunu kaydederek, anlaşmada her iki tarafın taahhütlerinden tek taraflı olarak vazgeçmesine yönelik bir hüküm olmadığını vurguladı. Rubio, Güney Asya'da barışın ve istikrarın tesis edilmesi için iki tarafın iş birliğini sürdürmesinin önemine değindi.