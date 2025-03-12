PKK’nın saldırı merkeziydi: Türkiye Suriye’de üs hazırlıklarına mı başladı?

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Türk askerinin bölgede yoğunlaştığı ve karargah inşaatı için hazırlık yaptığını aktardı. Türkiye’ye 13 kilometre mesafede yer alan Minnığ’daki askeri havalimanı 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline girmişti.

Rusya ve İran’ın da karargah olarak kullandığı havalimanında, askeri dağıtımlar yapılıyordu. Terör örgütü, bu noktadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alıyordu. Özgürlüğün Şafağı Operasyonu ile örgüt işgalinden kurtarılan Minnığ Askeri Havalimanı’nı Türkiye’nin askeri üs olarak kullanması bekleniyor.