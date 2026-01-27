Refah’ın açılmasında engel kalmadı

İşgalci güç tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan son rehine Ran Gvili'nin naaşının teşhis edildiğini ve defnedilmek üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Böylece Gazze Şeridi'nde tutulan tüm rehineler İsrail'e getirilmiş oldu" ifadelerine yer verildi. ABD heyetinin geçen hafta sonu boyunca İsrail'de yürüttüğü müzakerelerde işgalci gücün Başbakanı Binyamin Netanyahu sınır kapısının açılması için Hamas'ın elinde tuttuğu belirtilen son esirin teslim edilmesini şart olarak öne sürüyordu. İsrail basını Netanyahu'nun talebini zaman kazanma çabası olarak değerlendiriyor. Hamas tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Gvili’nin cenazesinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgi ve detayları arabuluculara iletildiği belirtilmişti. Açıklamada, “Düşman (İsrail), Kassam Tugayları tarafından iletilen bilgilere dayanarak şu anda sahalardan birinde arama yapıyor” ifadeleri kullanılmıştı. ​