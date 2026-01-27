Yeni Şafak
Refah'ın açılmasında engel kalmadı

Refah’ın açılmasında engel kalmadı

04:00 27/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
İşgalci güç ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci güç ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Haydut devlet İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın açılması için şart koştuğu, Gazze'de son İsrailli esirin cenazesi de bulundu.

İşgalci güç tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan son rehine Ran Gvili'nin naaşının teşhis edildiğini ve defnedilmek üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Böylece Gazze Şeridi'nde tutulan tüm rehineler İsrail'e getirilmiş oldu" ifadelerine yer verildi. ABD heyetinin geçen hafta sonu boyunca İsrail'de yürüttüğü müzakerelerde işgalci gücün Başbakanı Binyamin Netanyahu sınır kapısının açılması için Hamas'ın elinde tuttuğu belirtilen son esirin teslim edilmesini şart olarak öne sürüyordu. İsrail basını Netanyahu'nun talebini zaman kazanma çabası olarak değerlendiriyor. Hamas tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Gvili’nin cenazesinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgi ve detayları arabuluculara iletildiği belirtilmişti. Açıklamada, “Düşman (İsrail), Kassam Tugayları tarafından iletilen bilgilere dayanarak şu anda sahalardan birinde arama yapıyor” ifadeleri kullanılmıştı. ​

​HAFTA SONUNA KADAR AÇILABİLİR

Öte yandan ABD ve uluslararası toplumun yoğun baskısı sonucu Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı “sınırlı” şekilde yeniden açmaya hazırlanıyor. İşgalci yönetim, Gazze’de kalan son İsrailli esirin cenazesine ulaşılmasının ardından, ABD ile varılan mutabakat doğrultusunda Refah’ın açılacağını duyurdu. İsrail basını ve ABD’li yetkililer, kapının hafta sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini aktardı. ABD’nin Tel Aviv yönetimine Refah’ın açılması yönünde yoğun baskı yaptığı, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin de konuyu pazar akşamı ele aldığı kaydedildi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail’in Refah geçişini yakında açmak zorunda kalacağını söylemişti.



