ABD'den İsrail'e Refah baskısı

ABD'den İsrail'e Refah baskısı

04:0025/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Refah Sınır Kapısı.
Refah Sınır Kapısı.

ABD’nin Barış Kurulu ve Teknokrat Komite’nin kurulmasını ilan etmesiyle birlikte Refah Sınır Kapısı’nın da açılacağını bildirmesine rağmen bu yönde hâlâ somut bir adım atılmadı.

İsrail hükümeti, daha önce sınır kapısını açmayı kabul etse de herhangi bir hareketliliğe girişmiyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv'in Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Gazze’de cesedine hâlâ ulaşılamayan İsrailli esir Ran Gvili’nin teslim edilmesini şart koştuğunu iddia etti. Gazetede yer alan haberde, ABD ile İsrail arasında bu konuda müzakereler yapıldığı ve ABD tarafının önceliği Refah'ın açılmasına vererek Gvili’nin teslimi konusunda İsrail’e garantiler verdiği kaydedildi. El-Cezire’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Carissa Gonzalez ise Refah’ın açılmasının ateşkesin ikinci aşaması açısından temel bir adım olduğunu söyledi. Gonzalez, Trump’ın konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “Refah iki yöne açılacak” dedi.

KUSHNER VE WITKOFF ŞARTI REDDETTİ

ABD ve Gazze’deki Teknokrat Komite’nin Refah Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta açılacağını ilan etmesinin ardından İsrail’e yönelik diplomatik baskılar sürüyor. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, dün konuyu ele almak üzere Tel Aviv’e gitti. İkilinin Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Gazze’de yeniden imar çalışmalarının başlaması ve İsrailli esir Ran Gvili’nin cesedinin teslim edilmesi konularının ele alındığı ifade edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin iddiasına göre ise Kushner ve Witkoff, İsrail'in sınır kapısını açmak için Gvili'nin iadesini şart koşmasını reddetti. Gazete haberinde, Netanyahu'nun Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na Türkiye'nin de davet edilmesini eleştirdiğini öne sürerken "Türkiye'nin kurula davet edilmesinin Kushner ve Witkoff'un Netanyahu'dan aldığı bir intikam olduğu" değerlendirmesi yapıldı.




