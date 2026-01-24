Gazze’yi hendekle parçalıyor

Haydut devlet İsrail, Gazze Şeridi’nde fiili bölünmeyi derinleştiren yeni bir adımla bir kez daha ateşkes anlaşmalarını hiçe saydı. İsrail merkezli i24NEWS’in aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze’de “Sarı Hat” olarak adlandırılan bölgede derin bir hendek kazımına başladı. Güney Gazze’de şu ana kadar en az 1,5 kilometrelik bir alanın kazıldığı, kuzeyde ise yapay toprak setleriyle bu hattın güçlendirildiği bildirildi.

COĞRAFİ MÜHENDİSLİK

İşgalci güce dayandırılan haberde, söz konusu hendeklerin Filistinlilerin yaya ve araçla geçişlerini geciktirmek ya da tamamen engellemek amacıyla inşa edildiği açıkça ifade ediliyor. Bu durum, İsrail’in Gazze’de yalnızca askeri değil, coğrafi ve demografik bir mühendislik yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazze’yi adım adım parçalara ayıran bu uygulama, fiilen bir “iç sınır” oluşturmayı hedefliyor.

34 KM GENİŞLETTİ

Hamas ise bu hafta yaptığı açıklamada, işgalci gücün ateşkes kapsamında üzerinde uzlaşılan kontrol alanlarını 34 kilometrekare genişlettiğini duyurdu. Açıklamada, genişletilen bölgelerin “serbest ateş alanı” ilan edildiği ve sivillerin bu alanlara yaklaşmasının ölümle sonuçlanabileceği vurgulandı. Hamas, bu uygulamaların ateşkesin açık ve bilinçli bir ihlali olduğunu belirtti.

İŞGALİ KALICILAŞTIRMA NİYETİ

“Sarı Hat” boyunca yürütülen hendek kazıları, İsrail’in Gazze’deki kalıcı işgal niyetinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hendek ve setlerle desteklenen bu hattın yalnızca geçici bir güvenlik önlemi değil, Gazze’yi kuzey ve güney olarak kalıcı biçimde ayırmayı hedefleyen uzun vadeli bir planın parçası olduğu değerlendiriliyor. Bu durum, Gazze’yi açık hava hapishanesinden parça parça kapatılmış bir askeri bölgeye dönüştürüyor. Sivillerin yaşam alanlarını daraltan, insani yardımları zorlaştıran ve Gazze’deki insani felaketi daha da derinleştiren bir kuşatma politikasının devamı niteliğinde.







