Gazze’de ateşkesin ardından geçiş sürecini yönetmek amacıyla uluslararası bir Barış Kurulu oluşturuldu.

Kurulun, Gazze’de yönetişimin sağlanması, kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve yeniden imar sürecinin koordine edilmesinde rol üstlenmesi öngörülürken, ilerleyen aşamada güvenliği destekleyecek uluslararası bir istikrar mekanizmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin de yer aldığı bu yapının, Gazze’de kalıcı barışın tesisi için diplomatik bir çerçeve sunması hedefleniyor.

"Askeri destek konusunda da irade bulunuyor"

NTV canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’nin Gazze’de garantörlük rolüne karşı çıkmasını değerlendirdi. Türkiye’nin çözüm için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu vurgulayan Fidan, diplomatik, istihbari ve insani yardımların yanı sıra gerekli şartların oluşması halinde askeri destek konusunda da irade bulunduğunu söyledi. Fidan, Türkiye’nin bir numaralı önceliğinin Gazze nüfusunun yerinde kalması olduğunu belirterek, İsrail’in stratejik hedefinin ise Gazze halkını bölgeden sürmek olduğunu ifade etti.

"İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek"

Fidan, “İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var” diyerek, Türkiye’nin Gazze konusunda kararlı tutumunu sürdüreceğinin altını çizdi.

"Posta güvercini Abdi"

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'teki sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine 8 Ocak'ta Fırat'ın batısında operasyon başlattı; saldırıların sürmesiyle 16 Ocak'ta harekâtı genişletti.





Dışişleri Bakanı Fidan net sözlerle ilan etti: İsrail karşı çıksa da Gazze için geri adım yok





Kısa sürede Deyr Hafir, Meskene ve stratejik Tabka kentlerinde kontrol sağlanırken, aşiretler ve yerel halkın desteğiyle Deyrizor ve Rakka’da da örgüt büyük ölçüde geri püskürtüldü.

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile sona erdi. Anlaşma kapsamında PKK/YPG’nin çekilmesi, bölgelerin Suriye yönetimine devri ve örgütün fiilen dağıtılması kararlaştırıldı.

Abdi, Kandil'e rest çekip süreci tıkadı

Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi ise anlaşmaya giden süreçte de Kandil'den ayrı olarak Şam yönetimine karşı anlaşma sağlanmaması, kendi isteklerinin karşılanması amacıyla ayak diretmiş ve çok sefer görüşmeleri tıkamıştı.

Fidan katıldığı canlı yayında Abdi'nin süreci tıkamaya yönelik bu girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kandil ne derse onu uygular"

Abdi'nin son sözü söyleme gibi çok fazla etkisi olmadığını ifade eden Fidan, "O mesaj taşıyıcı, kendisini söyleneni örgüte iletmek zorunda, örgüt ona talimat verir, o onu uygular." dedi.

Örgüt üzerinde Abdi'nin kararlarının değil Kandil'in ne diyeceğinin etken olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "SDG’ye siyasete gir derse girer, girme derse girmez." ifadelerini kullandı.











