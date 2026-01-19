Yeni Şafak
Suriye'deki anlaşma sonrası elebaşı Mazlum Abdi'nin açıklaması dikkat çekti

Suriye'deki anlaşma sonrası elebaşı Mazlum Abdi'nin açıklaması dikkat çekti

19/01/2026, Pazartesi
AA
Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti
Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti

Bölücü terör örgütü YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a gidiyor. Şahin, örgütün işgal ettiği Deyrizor ve Rakka'dan çekilmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bugün Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı görüşeceklerini söyledi.

Terör örgütünün Rakka ve Deyrizor'dan çekilme kararı

Şahin, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, örgütün işgalindeki Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Bugün Şam’da Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşeceklerin kaydeden Şahin, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Şahin, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Anlaşmanın kapsamı ve şartları

Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.



