Ruanda Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldı

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarını sürdürmeye yönelik açıklamalarının ardından Brüksel ile diplomatik ilişkilerin derhal geçerli olmak üzere kesilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, "

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarını sürdürmeye yönelik açıklamalarının ardından Brüksel ile diplomatik ilişkilerin derhal geçerli olmak üzere kesilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, "

Belçika'nın KDC'de süren çatışmalardan çok önce de Ruanda'yı hedef alan açıklamaları ve girişimlerinin olduğu ifade edilen açıklamada, devamlı Ruanda'yı baltalamaya çalıştığı öne sürüldü. Açıklamada, Belçika'nın bölgesel çatışmada açıkça taraf tuttuğu savunularak, "Hem Ruanda'yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ruanda'ya karşı haksız bir düşmanca görüş oluşturmak için yalan ve manipülasyon kullanarak farklı forumlarda sistematik şekilde harekete geçmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.