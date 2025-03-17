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Ruanda Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldı

Ruanda Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldı

15:2917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
AA
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Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan Kigali'yi sorumlu tutan Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurdu.

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarını sürdürmeye yönelik açıklamalarının ardından Brüksel ile diplomatik ilişkilerin derhal geçerli olmak üzere kesilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, "
Belçika'nın Ruanda'ya yönelik zavallı girişimlerinin değerlendirilmesinin ardından bu karar alınmıştır."
ifadesi kullanıldı.
Ruanda Başkanı Paul Kagame.

Belçika'nın KDC'de süren çatışmalardan çok önce de Ruanda'yı hedef alan açıklamaları ve girişimlerinin olduğu ifade edilen açıklamada, devamlı Ruanda'yı baltalamaya çalıştığı öne sürüldü. Açıklamada, Belçika'nın bölgesel çatışmada açıkça taraf tuttuğu savunularak, "Hem Ruanda'yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ruanda'ya karşı haksız bir düşmanca görüş oluşturmak için yalan ve manipülasyon kullanarak farklı forumlarda sistematik şekilde harekete geçmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyetindeki 'M23' savaşı.

Kararın, Ruanda'nın ulusal çıkarlarını ve Ruandalıların onurunu korumaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, Viyana Sözleşmesi'ne uygun olarak Ruanda'nın Kigali'deki Belçika diplomatik misyonunun binalarını, mülklerini ve arşivlerini koruyacağı belirtildi. Ruanda, Brüksel'in Kigali'yi KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini durdurmuştu.



#Belçîka
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC
#Ruanda

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