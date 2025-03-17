Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Belçikalılar, utanmazlar, bizi rahat bıraksınlar'

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan ülkesini sorumlu tutan Belçika'nın uluslararası yaptırımlar uygulanması için lobi yaptığını savundu.
Kagame, başkent Kigali'de dün düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkesinin KDC'nin doğusundaki "23 Mart Harekatı (M23)" isimli isyancı grubu desteklediğine ilişkin iddiaları ve Belçika'nın Ruanda'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Bizi rahat bıraksınlar'
KDC'deki çatışmalar
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı. Büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşan M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.
BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.