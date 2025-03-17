Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Belçikalılar, utanmazlar, bizi rahat bıraksınlar'

Belçika'yı uzun zamandır ülkesinin altını oymakla suçlayan Kagame,

"Şimdi, her gün neler olduğunu görüyorsunuz, bize yönelttikleri suçlamalar, sürekli hakaretler ve saldırılar. Kongo'daki savaştan bahsediyorlar. Önce bunu Ruanda'nın savaşı haline getiriyorlar, sonra da Ruanda'nın bunu desteklediğini iddia ediyorlar."