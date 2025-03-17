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Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Belçikalılar, utanmazlar, bizi rahat bıraksınlar'

Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Belçikalılar, utanmazlar, bizi rahat bıraksınlar'

12:4317/03/2025, Pazartesi
AA
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Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan ülkesini sorumlu tutan Belçika'nın uluslararası yaptırımlar uygulanması için lobi yaptığını savundu.

Kagame, başkent Kigali'de dün düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkesinin KDC'nin doğusundaki "23 Mart Harekatı (M23)" isimli isyancı grubu desteklediğine ilişkin iddiaları ve Belçika'nın Ruanda'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame
Belçika'yı uzun zamandır ülkesinin altını oymakla suçlayan Kagame,
"Şimdi, her gün neler olduğunu görüyorsunuz, bize yönelttikleri suçlamalar, sürekli hakaretler ve saldırılar. Kongo'daki savaştan bahsediyorlar. Önce bunu Ruanda'nın savaşı haline getiriyorlar, sonra da Ruanda'nın bunu desteklediğini iddia ediyorlar."
ifadelerini kullandı.

'Bizi rahat bıraksınlar'

Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Belçika'yı ülkesine karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması için lobi yapmakla suçlayarak,
"Kinşasa'ya gidip Ruanda'yı parmakla göstererek bize yaptırım uygulayacaklarını ve dünyayı Ruanda'ya karşı harekete geçireceklerini söylüyorlar. Dünyayı Ruanda'ya karşı seferber etmek mi istiyorlar? Utanmazlar. Bizi rahat bıraksınlar."
diye konuştu. Ruanda'yı KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Ruanda, Belçika ile yardım işbirliğini durdurmuştu.

KDC'deki çatışmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı. Büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşan M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.


BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.







#23 Mark Harekatı (M23)
#Belçika
#Paul Kagame
#Ruanda

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