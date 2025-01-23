Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir.

"RUANDA'NIN DIŞ TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YER ALMASI ÜMİT VADEDİYOR"

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor. FETÖ ile mücadelede Ruanda ilk adım atan ülkeler arasında.

257 RUANDA ÖĞRENCİSİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI

Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik.

Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

(Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf) Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız.