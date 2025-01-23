Alevi dedesi Uğurlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: 'Sizi gördüğüme bin şükürler olsun'

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz, Alevi-Bektaşi kurumu (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı) kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim."