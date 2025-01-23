Alevi dedesi Uğurlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: 'Sizi gördüğüme bin şükürler olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Uğurlu, bu özel görüşmenin detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa
n, 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama Uğurlu'dan geldi.
Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğünü söyledi.
Bazı hususları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz, Alevi-Bektaşi kurumu (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı) kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim."
Uğurlu,
"Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça olgun, oldukça bilgin, oldukça saygın ve beni gülerek karşıladı."
dedi.
Alevi dedesi yetişmesi için bir kursun bulunmadığını söylediğini belirten Uğurlu, ayrıca her cemevine dede ve zakir atanması yönünde taleplerini ilettiğini söyledi.
"Kur'an-ı Kerim'i öğretecek hocalar tayin edilsin"
Hiçbir ücret almadan yıllardır zakirlik ve dedelik yaptığını dile getiren Uğurlu, Alevi dedelerine maaş bağlanmasını talep etti.
Alevi dedelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretecek hocaların tayin edilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu,
"Kur'an-ı bilmeyen bir insanın dedelik yapma imkanı olmaz. Temelden haberi olmayan insan İslam'ı özendiremez, sevdiremez."
diye konuştu.
Uğurlu, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir deyiş okuduğunu da belirtti.
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