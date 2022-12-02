‘Sıfır Kovid’de U dönüşü: Çin yönetimi sıkı tedbirleri gevşetti

Çin’de aylardır süren Kovid yasaklarına karşı patlak veren isyan hareketi dünya gündeminde de ilk sıralara yerleşti. Son dönemde vaka sayısının rekor kırmasının ardından çok katı yasakları yeniden uygulamaya koyan Çin, Sincan’da karantinada olduğu belirtilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede nadiren görülen büyük bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Devlet Başkanı Şi Cinping’in 10 yıl önce göreve gelmesinden bu yana en geniş çaplı protesto eylemleri görülen olaylar sonrasında Çin yönetimi, ‘Sıfır Kovid’ politikasında geri adım sinyali verdi.

HAFİF HASTALARA EV İZNİ

Çinli yetkililer, düşük riskli hastaların hastanede yatmak yerine isterlerse bir hafta evde izole olabileceğini söyledi. Yeni uygulamanın Pekin’in 3.5 milyon nüfusla en kalabalık Chaoyang bölgesinde şimdiden başladığı belirtildi. İzolasyon sürecini evden tamamlayanların dışarı çıkmayacaklarına dair bir belge imzalayacakları ve kapılarının açıldığı zaman alarm verecek manyetik bir sensör yerleştirileceği belirtildi.

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VAKA SAYISI HIZLA TIRMANIYOR

Çin’in finans merkezi Şanghay dahil birçok yerde de vaka sayısının yüksek olmasına karşın katı karantina uygulamasının kaldırıldığı ya da gevşetildiği haberleri de basına yansıdı. Ülkede önceki gün 36 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan devlet basınındaki katı söylemlerin yerini daha ılımlı ifadelere bırakması, birçok kişi tarafından “Hükümet protestolara kulak verdi” şeklinde yorumlandı.

PROTESTOCU WANG’IN AKIBETİ

Komünist rejimin devrilmesi yönünde sloganlar atan ‘Wang’ isimli protestocunun, birkaç gün önce polis tarafından sürüklendiği görüntüler sonrası ortadan kaybolması endişe yarattı. Sosyal medyada viral olan videoda, 27 yaşındaki Wang’ın polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı görülüyor. Wang’ın ailesi İngiliz Telegraph gazetesine yaptıkları açıklamada oğullarından hiçbir haber alamadıklarını ve çok korktuklarını söyledi. Sosyal medyada birçok kişi de Wang’dan günlerdir haber alınamamasından dolayı büyük endişe duyduklarını ifade etti.

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AB’den Pekin ziyareti

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, dün Pekin’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Cinping görüşmede, Michel’in Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi’nin bitiminden kısa süre sonra Çin’e resmi ziyarette bulunmasının AB’nin Çin ile ilişkileri geliştirme niyetini gösterdiğine işaret ederek, dünya barışını koruyan iki önemli güç ve ortak kalkınmayı hızlandıran iki önemli piyasa olan Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına uyduğunu vurguladı. Michel, AB-Çin yatırım anlaşmasına ilişkin süreci hızlandırmaya, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, işbirliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna’daki savaşla ilgili de konuşan Michel, “Başkan Şi’yi Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdım” dedi.