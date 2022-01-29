Bulgaristan 'kırmızı bölge' uygulamasını Türkiye'ye gevşetti

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 17 Ocak'ta 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen vakalar, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatıldı. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında; Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlandı. Kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında ise düşüş yaşandı.

'BELGELERDEN BİRİNİN İBRAZ EDİLMESİ YETERLİ'



Bakanlık, dün yayımladığı yeni genelgeyle uygulamanın gevşetildiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ocak'taki genelgesi kaynak gösterildi. Açıklamada, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan’a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır. Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu belgelerden birisinin ibraz edilmesinin ülkeye giriş için şart olduğunu hatırlatmak isteriz" denildi.

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'AŞI SERTİFİKASI SON AŞIDAN 270 GÜNE KADAR GEÇERLİ'



Belgeleri ibraz etmeden ülkeye girişlerin, karantinaya tabi olarak Bulgaristan vatandaşları ve oturum izni sahipleri için mümkün olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yeni genelgenin bir diğer yeniliği aşı sertifikasının geçerlilik tarihini son aşıdan 270 güne kadar olarak belirlemesidir. Eğer iki dozluk aşı sertifikanızın geçerlilik süresi bittiyse, hastalığı geçirdiğinize dair belge veya PCR ya da Antijen testi ile de giriş yapabilirsiniz. Tabiatıyla, hatırlatma dozu yaptırmış olanların bu sertifikasını ibraz edeceği varsayılmaktadır. Ülkemizin aşı sertifikaları Bulgaristan tarafından AB Aşı Sertifikasına eşdeğer sayılmaktadır" denildi.

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FOTOĞRAF 7 Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay önce Bulgaristan'dan getirilen ciplerin motor ve şasi numaralarını değiştiren bir şebekenin varlığına ortaya çıkardı. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatla şebekeyle ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı.<br> Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanlarının unutulmuş ve çürümüş eski model cipleri buldukları, sahiplerinden 10 bin 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıklarını tespit etti. Daha sonra Bulgaristan'dan aynı model ve renkte bir cip getiren şüphelilerin bu iki aracı tamirhanelerinde bir araya getirdikleri öğrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve şasi numaralarının, yurt dışından gelen iyi durumdaki araçlara geçiren şebeke elemanlarının, sanki eski araçları tamir etmiş gibi göstererek satışa çıkardıkları tespit edildi. Özellikle koleksiyon yapan zengin iş adamlarına pazarlanmaya çalışılan ciplerin 850 bin lira ile 1 milyon lira arasında fiyatlarla satılmak üzere lüks galerilerde sergilendiği tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, Maslak'ta bir tamirhaneye yaptıkları baskında şüpheliler Cengiz C.(49) ile Serhat C.(24) ve Mümtaz Ö.(24)'i gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi. Öte yandan galerilerde satılmak üzere sergilenen 5 antika cipe polis tarafından el kondu. Yapılan incelemede toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 aracında motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.<br>Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Şasi kurnazlığı: Bulgaristan'da başladı Türkiye'de bitti Türkiye'de hurda halde satın aldıkları ciplerin motor ve şasi numaralarını Bulgaristan'dan getirdikleri aynı model ve markada ciplere geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi gösterip satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Satılmak üzere galerilerde sergilenen 5 cipe polis tarafından el kondu. Şüphelilerin tamirhanesinde motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi.

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OYNAT 00:40 Koronavirüs tedbirleri Bulgaristan'ı ayağa kaldırdı: Protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı Bulgaristan'da koronavirüs tedbirlerine tepki gösteren protestocuların başkent Sofya'daki parlamento binasına girmeye çalışmasıyla arbede çıktı. Protestocular parlamento önündeki polis barikatını aşarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği Bulgaristan'da 7 milyonluk nüfusun yalnızca üçte biri koronavirüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. BiP'te paylaş

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