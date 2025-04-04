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Trump: Musk birkaç ay içinde yönetimden ayrılabilir

Trump: Musk birkaç ay içinde yönetimden ayrılabilir

13:554/04/2025, Cuma
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı başkanı Elon Musk'ın 'birkaç ay içinde' yönetiminden ayrılacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı başkanı Elon Musk'ın 'birkaç ay içinde' yönetiminden ayrılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı başkanı Elon Musk'ın 'birkaç ay içinde' yönetiminden ayrılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden çekileceğine dair iddialara değinen Trump "Musk istediği kadar kalabilir ancak birkaç ay içinde ayrılabilir" dedi. Trump, Musk'ın birçok şirkete sahip olduğunu hatırlatarak, şirketlerle ilgilenmesi için ayrılması gerekebileceğini ifade etti.

Trump konuyla ilgili olarak, Hükümet Verimliliği Departmanının, Elon Musk ayrıldıktan sonra da çalışmaya devam edeceğini duyurdu.




#Donald Trump
#Elon Musk
#ABD
#yönetim

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