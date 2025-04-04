Trump: Musk birkaç ay içinde yönetimden ayrılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden çekileceğine dair iddialara değinen Trump "Musk istediği kadar kalabilir ancak birkaç ay içinde ayrılabilir" dedi. Trump, Musk'ın birçok şirkete sahip olduğunu hatırlatarak, şirketlerle ilgilenmesi için ayrılması gerekebileceğini ifade etti.