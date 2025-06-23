Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle askıya alınan uçuşların ardından kara sınır geçişlerinin durumu ve seyahat akışı ele alındı.





Irak ve IKBY yolcularının sınır kapılarından dönüşlerine sağlanan kolaylıklardan dolayı ilgili makamlara teşekkürlerini dile getiren Barzani, özellikle Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve ekibinin çabalarını özel olarak takdir ettiğini vurguladı.



