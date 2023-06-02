Twitter'ın yeni güvenlik şefi de istifa etti

Finansal hizmet şirketi olarak görev yapmakta olan Fidelity isimli kuruluş tarafından yapılan bir tahmine göre, Twitter'ın piyasa değeri Elon Musk ve yatırımcı grubunun geçen yıl satın almak amacıyla ödediği miktarın sadece üçte birine düştü. Twitter'ın sahibi Elon Musk ise 250 milyar dolarlık bir piyasa değeri tahmininde bulunmuştu.