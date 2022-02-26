Dünya Ukraynadan tahliye edilen ilk kafile Türkiye yolunda Bakanlık prosedürleri paylaştı
AVRUPA

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye yolunda: Bakanlık prosedürleri paylaştı

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye’ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev’den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı. Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan tahliye olan Türkler için gerekli prosedürler neler? Ukraynadan tahliye edilmek için gerekli şartlar
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye yolunda

Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

  • Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.

Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı
GÜNDEM
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

UKRAYNA'DAN TAHLİYE OLAN TÜRKLERE SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK PROSEDÜRLER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

"Sınır kapılarındaki uygulamalar güncellendi. Vatandaşlarımızın karayolu geçişlerinde istifade edebileceği güncel bilgiler" notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamaya göre, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek. Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

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