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Dünya

Yunan medyası Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeleri korkuyla izliyor: Daha çok SİHA satın almalıyız

Yunan basını, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. TCG ANADOLU'dan sonra şimdi de ANKA-3 gündemlerine alan komşu basını, Atina yönetimine adeta çağrıda bulundu.

13:04 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yunan Medya: Türkiye'nin ANKA-3'Ü yerde taksi testleri yapıyor ve ilk uçuşunu Mayıs ayında yapacak

Yunan Medya: Türkiye'nin ANKA-3'Ü yerde taksi testleri yapıyor ve ilk uçuşunu Mayıs ayında yapacak

Türk savunma sanayiindeki gelişmeler Yunan medyasının merceği altında.

"Türkiye'nin ANKA-3'ü yerde taksi testleri yapıyor ve ilk uçuşunu mayıs ayında yapacak"
denilen haberde, 'bu bir istisna değil' ifadelerine yer verildi.

ANKA-3'ün bu testinin ana hedefleri arasında uçak sistemlerinin performansının ve davranışının havaalanı ortamında güvenli kalkışlara, inişlere ve yer manevralarına dönüştürülebileceğini göstermesi olduğu belirtildi.

Bunun ilk uçuş öncesi son test olduğu belirtilen haberde, ANKA-3'ün kuyruksuz bir düzenek olduğunu ve farklı avantajlara sahip olduğu belirtildi.

44 bin feete kadar çıkabiliyor

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem'in sözlerine yer verilen haberde, uçağın ciddi bir taşıma kapasitesi olduğu ve 44 bin feete kadar çıkabildiği ve 40 bin feette görev yapabildiği belirtildi.

  • ANKA-3'ün üzerine konulan diğer elektronik sistemler ile havadan karaya ve havadan havaya taarruz için mühimmat kullanabileceği ifade edildi.
ANKA-3'ün Milli Muharip Uçak, HURJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak harekatlarda kullanılabilmesi durumunu
'Yunanistan'a karşı tehdidi yükselten yeni Türk ANKA-3 insansız savaş uçağı geliyor'
denildi.

'Hükümet SİHA satın alma işlemini sürdürmeli'

Türkiye'nin savunmadaki kabiliyetlerini geliştirmesinden endişelenildiği açıkça belirtilen haberde Atina hükümetine uyarılarda bulunuldu. Yunanistan'ın bir yandan stratejik ve taktik düzeyde antidrone sistemleri ile zırhlanmaya devam ederken çok sayıda SİHA satın alma işlemini de sürdürmesi gerektiği belirtildi.












#Yunanistan
#ANKA3
#TCG Anadolu
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