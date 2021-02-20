Yunanistan’da bir skandal daha: ​Osmanlı mezarı üzerine spor salonu

Yunanistan’ın Selanik’e bağlı Gargara köyünde yapılan spor salonunun kazı çalışmaları sırasında, Osmanlı dönemine ait 201 mezar ortaya çıktı. Ancak Yunan makamlar skandal bir kararla mezarların usulüne uygun nakledilmesini beklemeden inşaata devam etti.

Toprak üstündeki Türk-İslam eserlerini yok eden Yunanistan toprak altında yatan ölüleri de rahat bırakmıyor. Selanik’e bağlı Kesendire ilçesinin Gargara köyünde yapılan Kapalı Spor Salonu’nun kazı çalışmaları sırasında, Osmanlı dönemine ait 201 mezar ortaya çıktı. Ancak Yunan makamları skandal bir karar alarak mezarların usulüne uygun olarak nakledilmesini beklemeden inşaat devam etti.

NAKLİNE İZİN VERMEDİLER

Edinilen bilgiye göre spor salonunun kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü kemikler çıktığını gördü ve durumu yetkililere bildirdi. Mezar alanına Halkidiki Eski Tarihi Eserler Müdürlüğü ve Yeni Bandırma Belediyesi yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu. Yunan idarecilerin yaptıkları incelemeler sonrasında, bölgede 201 adet Osmanlı mezarı olduğu belirlendi. Ancak İslami usule uygun olarak kabirlerin başka bir yere taşınmasına müsaade edilmeden inşaat çalışmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

REKLAM

KEMİKLER NEREDE BELLİ DEĞİL

Bölge halkına yapılan yazılı açıklamada da, "Kazıda Osmanlı dönemine ait iki yüz bir (201) çukur şeklinde mezarlar ortaya çıkarıldı ve bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı" ifadelerine yer verildi. Bölge halkı, Yunan yetkililerin mezarlardan çıkan kemiklerin nereye kaldırıldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini belirtirken bu yapılan uygulamanın tarihe ve İslam'a saygısızlık olarak değerlendirdi. Mezarlardan çıkarılan kemiklerin bir kamyona doldurularak gelişi güzel bir yere boşaltıldığını ve bu yapılanın Osmanlı büyük saygısızlık olarak dile getirdi.

MİRAS YOK EDİLİYOR

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, atılan adıma tepki gösterdi. Hüseyin şunları kaydetti: “Genel olarak tamamında aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Sadece Selanik de değil, diğer şehirlerde de Osmanlı eserlerinin üzerlerine kafeterya, bar ve benzeri yer olarak kullanılan bir sürü mekan var. Genel olarak Yunanistan’ın yaklaşımı, Batı Trakya’daki ya da Yunanistan genelindeki mübadele sonrasında boşaltılan alanlarla ilgili tamamıyla geçmişe dönük olarak mevcut mirası yok etmek. Yani geçmişin izlerini bu şekilde silerek oradaki tarihi de yok edeceklerini düşünüyorlar. Yunanlıların klasik yaklaşımı maalesef bu. Hali hazır da bile mevcut olan eski tarihi yapıları oradaki azınlığa ait gerek dini kurumlar gerekse diğer yapılar da aynı şeyi görüyoruz. Azınlıktan rahatsız olan bir zihniyetin yaşayan insanlardan rahatsız olan bir zihniyetin aynı zamanda ölmüş olan toprak altında olanları dahi rahat bırakmamak adına mezar taşlarını hedef aldığına şahit olduk. Selanik de ya da farklı şehirlerde yaşayan Türklerin veyahutta Osmanlı eserlerinin orada yok edilmesi ya da bu tarz tarihi mirasın yok edilmesi yoluyla geçmişe ait izlerinin silebileceğini düşünüyoruz.”