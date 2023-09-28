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Dünya

Yunanistan’ı Elias Fırtınası vurdu: 'Üst katlara çıkıp hayatınızı koruyun' çağrısı yapılıyor

Yunanistan’ın vuran Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşanırken Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.

08:56 . 28/09/2023 Perşembe
IHA
Elias fırtınası Yunanistan'ı vurdu

Elias fırtınası Yunanistan'ı vurdu

Elias Fırtınası, Yunanistan’ın orta kesimlerini ve başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.


Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi.



Liman kenti Volos’ta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.


Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.




#Yunanistan
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#Fırtına
27 dakika önce
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