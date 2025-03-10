Zelenski'den Trump'a özür mektubu

Zelenski, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimiz ile Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında da pek çok görüşme gerçekleştirildi.