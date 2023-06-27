Milyarlarca Müslüman, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap. Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak tekbiri kaza etmek gerekir mi? teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? Teşrik tekbir nedir, nasıl getirilir?