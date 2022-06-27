E-fatura nedir? E-faturaya nasıl geçilir, E-faturaya geçmek için son gün yaklaşıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile elektronik faturaya geçiş şartları değiştirildi. Peki, 1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-Fatura’ya geçecek? E-fatura nedir, yararları nelerdir

E-FATURA NEDİR?

E-fatura her satış işleminden sonra düzenlenen belgenin elektronik ortamda oluşturulmasına verilen isimdir. E-fatura ile faturalarınızı elektronik ortamda düzenleyebilir, iletebilir ve saklayabilirsiniz. Özellikle online satış yapanların tercih ettiği e-faturaya gönüllü olarak da geçebilirsiniz.

2010 yılından beri hayatımızda olan e-faturanın kullanıcılara pek çok faydası var:

-E-fatura kullanımı ile kağıt tüketiminiz azalır. Böylece hem doğa korunur hem de matbaa masrafı azalır.

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-Müşterilere faturaları hızlı ulaştırılır ve tahsilat süreci hızlanır

-Kargo masrafı ortadan kalkar

-E-fatura sistemi ile geriye dönük tüm faturalara kolayca ulaşılır

- Arşiv dosyalama külfeti ortadan kalkar.

- Faturanın kaybolma riski olmaz

-Fatura üzerinden düzenlemeler kolayca yapılır

- Muhasebe süreci hızlanır

KİMLER E-FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-faturaya geçecek:

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-2021 yılı cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler,

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

E-FATURAYA NASIL GEÇİLİR?

E-faturaya geçmek istiyorsanız öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne başvurarak mali mühür edinmeniz gerekiyor. Eğer şahıs firmasıysanız e-imza ile de başvuru yapabilirsiniz. Mali mühür, e-fatura veya e arşiv kullanmak isteyen kişilerin GİB’den alınan ve firmanıza elektronik yani dijital ( bilgisayar ve internet) ortamında fatura kesebilme yetkisi veren bir çeşit sertifikadır.

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Malimühür elinize ulaştıktan sonra GİB başvurusu sonrası tamamlayarak e faturayageçmiş olursunuz. E faturaya geçiş yaptıktan sonra e-faturayı GİB Portal aracılığı,Firmanızın GİB ileEntegrasyonu ya da Özel entegratör şirketler aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Logo İşbaşı e fatura programını tercih ettiğinizde e-faturaya başvuru aşamasından e-fatura kullanımına kadar olan tüm süreçte ve sonrasında alanında deneyimle e-faturaya geçiş uzmanlarıyla hızlı ve kolayca e-fatura geçiş yapabilirsiniz. Logo İşbaşı e-Fatura paketiyle internet erişimi olan her yerden ister laptopunuzdan isterseniz de akıllı telefonunuzdan e-fatura kesebilirsiniz.