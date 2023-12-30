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Ekonomi

2024 asgari ücreti Resmi Gazete'de: İşte çalışanın alacağı bir günlük ücret

2024 yılı asgari ücret zammına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. .Yüzde 49 olarak belirlenen zam tutarıyla 17 bin TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan komisyon kararına göre asgari ücretlinin bir günlük çalışma ücreti 666 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:14 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre,
4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık günü başladığı çalışmalarını 27 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 3 toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan 3 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2024 yılı için 666 lira 75 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin 700 Türk Lirası olarak sürdürülmesinin önerilmesine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



#Asgari ücret
#Maaş zammı
#Resmi Gazete
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
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